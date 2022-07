Iron Maiden Athens: “We’re finally together, after 2 years of BULLSHIT!”

«Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είστε και από που, με νοιάζει που είστε εδώ». Αυτά ήταν τα λόγια του frontman των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον στην αρχή της χθεσινής συναυλίας στο ΟΑΚΑ που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία των lives της μπάντας στην Ελλάδα. Από νωρίς το μεσημέρι χθες, τα πούλμαν από όλη την Ελλάδα είχαν φτάσει στο Μαρούσι με τον κόσμο να μην μπορεί να περιμένει να ακούσει τις πρώτες κιθάρες να ηχούν. Είχαν πάρει θέση και περίμεναν καρτερικά.

«Περιμέναμε εμείς, περιμένατε εσείς, τόσο καιρό γι’ αυτή τη συναυλία. Περάσαμε τρία χρόνια με μα***ες στον κόσμο, έτσι; Αλλά σήμερα, στην Αθήνα. Σήμερα όλες οι μ***ες, κομμένες. Γιατί σήμερα είμαστε μαζί. Η οικογένεια των Maiden. Εσείς, εμείς, όλοι. Το μόνο που μετράει είναι ότι είστε εδώ σήμερα. Μια μπάντα αδελφών. Όχι. Αδελφών εξ αίματος», είπε ο Ντίκινσον κάνοντας σε αυτό το σημείο το πλήθος να παραληρεί…

Εκρηκτική νύχτα

Χθες βράδυ, 16 Ιουλίου, όπως το είχαν υποσχεθεί, οι Iron Maiden χάρισαν μια εκρηκτική βραδιά στους περίπου 40.000 οπαδούς τους που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ από κάθε μεριά της Ελλάδας (και όχι μόνο) για τη συναυλία της χρονιάς. Το θρυλικό συγκρότημα έκανε μια στάση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους Legacy of the Beast World Tour 2022, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό σόου που τα είχε όλα: φρέσκα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του 2021 «Senjutsu», κλασικά κομμάτια, τον Edie επί σκηνής, καπνογόνα και… μπινελίκια από τον Μπρους Ντίκινσον, frontman του γκρουπ.

Και μετά τους Priest και το χθεσινό, πιθανότατα το κορυφαίο Π/Σ/Κ του καλοκαιριού έφτασε στο τέλος του #IronMaiden pic.twitter.com/6hxs8dnhBR — Σγουρό μαλλί (@MikeSgour) July 17, 2022

Το τελευταίο όχι άδικα, καθώς το καπνογόνο που άναψε πολύ κοντά στη σκηνή, στις πρώτες σειρές της αρένας, δυσκόλεψε τον Ντίκινσον στις πρώτες στροφές του εμβληματικού The Number of the Beast και τον έκανε να ξεσπάσει σε άπταιστα γαλλικά εναντίον του συγκεκριμένου οπαδού, γεγονός που έχει διχάσει σήμερα το ελληνικό ίντερνετ.

«Δεν μπορώ να τραγουδήσω με το γ@….μένο καπνογόνο»

«Δεν μπορώ να τραγουδήσω με το γ@….μένο καπνογόνο», φώναξε έξαλλος ο Ντίκινσον, μαζί με άλλα μπινελίκια προς τον οπαδό και αποχώρησε από τη σκηνή, για να επανέλθει λίγο μετά και συνεχίσει το «The Number of the Beast» off stage, χωρίς διάθεση και χωρίς να είναι συντονισμένος πλέον με την υπόλοιπη μπάντα.

Γιατί μου νευριασατε τον Bruce Dickinson ρε!!!! Ακούστε μπινελικι 😂😂😂 pic.twitter.com/DNYhP6DcoU — Galadriel 13 💚💚☘️☘️ (@aliphiere1) July 17, 2022

Κάπως έτσι λοιπόν, χάθηκε η στιγμή για να ακούσουμε και να απολαύσουμε όπως θα έπρεπε, ένα από τα πιο θρυλικά κομμάτια των Maiden.

Βέβαια, πολλές φορές μάλιστα ο καπνός έκρυβε ακόμα και τις γιγαντοοθόνες και το σόου των Maiden πάνω στη σκηνή, ενώ υπήρξαν και λιποθυμίες κοντά στο stage με τον Ντίκινσον να ενημερώνει δια μικροφώνου. Οι Maiden σε κάθε συναυλία (στην Ελλάδα) κάνουν σύσταση για τα καπνογόνα για λόγους ασφαλείας, όπως έγινε και το 2018 στη Μαλακάσα, δίπλα στο δάσος, υπό το φόβο πρόκλησης πυρκαγιάς. Μην ξεχνάμε δε ότι ο 64χρονος πλέον Ντίκινσον – που κακώς έχασε την ψυχραιμία του – έχει περάσει καρκίνο στη γλώσσα, με την υγεία του να έχει “χτυπηθεί” ουκ ολίγες φορές.

Πέρασε κορονοϊό

Το 2021 ο αρχηγός των Iron Maiden βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και αναγκάστηκε να ακυρώσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θρύλος της heavy metal, ο οποίος έχει κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου κατά της COVID – 19 εκτίμησε ότι θα αντιμετώπιζε «σοβαρό πρόβλημα» αν δεν είχε εμβολιαστεί. «Φτερνιζόμουν λίγο. Για μερικές μέρες, ένιωθα λίγο αδύναμος, σαν γρίπη, και αυτό ήταν όλο» εξήγησε. «Και είμαι 63 ετών. Δεν έχω σχεδόν καμία αμφιβολία ότι αν δεν έκανα το εμβόλιο, θα μπορούσα να έχω σοβαρό πρόβλημα» πρόσθεσε.

«Προσωπικά, πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ κακώς ενημερωμένοι εάν δεν πάνε και δεν κάνουν δύο δόσεις εμβολίου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όχι για να παρακολουθούν συναυλίες, αλλά για την υγεία τους» υπογράμμισε.

“Μάλλον θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό”

«Ακόμη και αν κάνετε δύο δόσεις εμβολίου, μπορείτε να κολλήσετε την COVID-19 και επομένως μπορείτε να τη μεταδώσετε σε άλλα άτομα, που μπορεί να μην έχουν εμβολιαστεί και να αρρωστήσουν σοβαρά και να πεθάνουν» τόνισε ο τραγουδιστής των Iron Maiden. «Ο καρκίνος σκοτώνει πολλούς ανθρώπους. Τα καρδιακά επεισόδια σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους. Η παχυσαρκία σκοτώνει πολλούς ανθρώπους. Η ελονοσία σκοτώνει πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο… Έτσι, κάποια στιγμή, πρέπει απλώς να πούμε: “Μάλλον θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Και αν πρόκειται να ζήσουμε με αυτό, τότε εμβολιαστείτε”» ανέφερε ο Μπρους Ντίκινσον πέρσι.

Πίσω στη συναυλία τώρα, μεγάλο παράπονο αρκετών οπαδών ήταν ότι οι Maiden δεν έπαιξαν ούτε αυτή τη φορά το Alexander the Great, ωστόσο αρκέστηκαν στο έτερο κομμάτι με ελληνική αναφορά, το Flight of Icarus. Highlight όταν ο Ντίκινσον ανέφερε στο μικρόφωνο τον τίτλο του τραγουδιού, για να πει τελικά το The Writing on the Wall.. 😡

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο frontman του συγκροτήματος, ανταπέδωσε την αγάπη του κοινού κρατώντας την ελληνική σημαία στο τραγούδι The Trooper, ενώ το σόου που κράτησε περίπου 100 λεπτά έκλεισε με το Aces High, τον Ντίκινσον να εμφανίζεται ως αεροπόρος και το πολεμικό αεροπλάνο να αιωρείται πάνω από τη σκηνή. Οι Iron Maiden ευχαρίστησαν τους οπαδούς τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media της μπάντας από την καταπληκτική ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Τους ευχαριστούμε για τις τσιρίδες που βγάλαμε, μια εποχή που τα ουρλιαχτά μάλλον φαντάζουν… φάρμακο.