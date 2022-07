Γουίλ Σμιθ χαστούκι: Ο Μάρτιν Λόρενς μίλησε για το μέλλον των “Bad Boys” μετά το επεισόδιο

Η κακή στιγμή τη βραδιά των Όσκαρ με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ ο οποίος χαστούκισε τον Κρις Ροκ, μετά από το αστείο για την αλωπεκία της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Χολιγουντιανό ηθοποιό. Ο Σμιθ έφαγε «άκυρο» από τα περισσότερα πρότζεκτ που είχε στα σκαριά, ενώ η Ακαδημία τον απέβαλε για 10 χρόνια από τη διαδικασία της απονομής των βραβείων, ως ποινή για την πράξη βίας που άσκησε πάνω στον Ροκ. Μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές όπου πρωταγωνιστούσε ο Σμιθ, είναι και τα «Κακά παιδιά» και πριν από το ατυχές συμβάν, ηθοποιός και παραγωγή είχαν δώσει τα χέρια για ένα τέταρτο φιλμ. Ωστόσο, η εταιρία Sony Pictures έβαλε στον «πάγο» το Bady Boys 4.

