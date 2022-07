Κλόε Καρντάσιαν – Τρίσταν Τόμπσον: Δεύτερο παιδί για το πρώην ζευγάρι

Η Κλοέ Καρντάσιαν και ο Τρίσταν Τόμπσον θα αποκτήσουν δεύτερο παιδί, μέσω παρένθετης μητέρας. Αν και η σχέση του ζευγαριού έχει περάσει από διάφορες δοκιμασίες, ειδικότερα μετά το σκάνδαλο του μπασκετμπολίστα με τη Μάραλι Νίκολς, με την οποία και απέκτησε έναν γιο, οι δυο τους αποφάσισαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Εκπρόσωπος της Κλόε Καρντάσιαν μίλησε στην Page Six και δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως η Τρου θα έχει έναν αδερφό. Η σύλλυψη έγινε τον Νοέμβριο. Η Κλόε είναι ευγνώμων στην γυναίκα που μπήκε ως παρένθετη μητέρα για την ευλογία που της έδωσε. Θα θέλαμε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας, ώστε η Κλόε να μπορέσει να επικεντρωθεί σε αυτή».

Αν και αποφάσισαν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο βήμα και να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει πως το ζευγάρι δεν είναι ξανά μαζί. Πηγές αναφέρουν πως η απόφαση αυτή είχε παρθεί, πολύ πριν βγουν στη δημοσιότητα οι απιστίες του σταρ του NBA και σίγουρα, πριν έρθει στον κόσμο ο γιος του με τη Μάραλι Νίκολς.

