Πιτ Ντέιβιντσον – Κιμ Καρντάσιαν: «Είναι το όνειρό μου να αποκτήσω παιδί”

Έτοιμος να γίνει πατέρας είναι ο Πιτ Ντέιβιντσον. Ο σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε σε συνέντευξή του πως η ιδέα μιας οικογένειας τριγυρίζει στο μυαλό του το τελευταίο διάστημα και θεωρεί πως «είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει κανείς στη ζωή του». «Είμαι σίγουρα οικογενειάρχης. Αυτό που θέλω να κάνω και δεν έχω καταφέρει ακόμα είναι ένα παιδί», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ραδιοφωνική εκπομπή «Hart to Heart» και πρόσθεσε: «Είναι το όνειρό μου. Δεν το λέω έτσι αυθόρμητα. Το έχω σκεφτεί πολύ και είναι το όνειρό μου».

Pete Davidson Admits Fatherhood Is His "Dream" As Romance With Kim K Heats Up https://t.co/pGJrJjr8Ps

— MacTenOnline‼️🗯 (@djmactenonline) July 13, 2022