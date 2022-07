Μπραντ Πιτ ασθένεια: Νέο σοκ στο Χόλιγουντ

Ο Μπραντ Πιτ, σε συνέντευξή του, λέει ότι πάσχει από προσωπαγνωσία, μια σπάνια διαταραχή. Ο 58χρονος Πιτ παραδέχτηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο GQ ότι πιστεύει ότι πάσχει από προσωπαγνωσία, μια σπάνια διαταραχή που κάνει τους ανθρώπους να μην αναγνωρίζουν πρόσωπα. Ο Πιτ δεν έχει διαγνωστεί ποτέ επίσημα με προσωπαγνωσία, ωστόσο τα συμπτώματα που έχει τον κάνουν να πιστεύει ότι έχει το εν λόγω σύνδρομο. Συγκεκριμένα, ο Μπραντ Πιτ στην πρόσφατη συνέντευξή του αναφερόμενος σε αυτό το σύνδρομο που πιστεύει ότι πάσχει, υποστήριξε ότι ανησυχεί μήπως οι άνθρωποι τον θεωρούν απόμακρο, απρόσιτο ή εγωκεντρικό, επειδή δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πρόσωπα, με συνέπεια να δυσκολεύεται να θυμηθεί ανθρώπους που συνάντησε είτε καιρό πριν, είτε μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Κανείς δεν με πιστεύει! Θέλω να γνωρίσω και κάποιον άλλο που να αντιμετωπίζει κάτι παρόμοιο» είπε στην Ottessa Moshfegh όταν εκείνη αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της πιστεύει ότι έχει ακριβώς την ίδια πάθηση. Η διαταραχή αυτή συνήθως είναι εκ γεννετής και επηρεάζει τους πάσχοντες για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, σύμφωνα με το NHS. Αρκετές μελέτες εκτιμούν ότι ένα στα 50 άτομα πάσχει από προσωπαγνωσία. Πολλοί άνθρωποι με την πάθηση αυτή δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους, τους συντρόφους ή τους φίλους τους και αντιμετωπίζουν την κατάσταση χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους αναγνώρισης των ανθρώπων, όπως το να θυμούνται τον τρόπο που περπατούν, το χτένισμά τους, τη φωνή τους ή τα ρούχα τους.

Chateau Miraval …

(A château and vineyard in Correns, just north of Brignoles, France. Jolie and Pitt bought the estate in 2008 for $28.4 million, to bring up their children there and build a family wine business. The couple tied the knot there in 2014, splitting in 2019.) pic.twitter.com/1FQPz3HaSu

— Samuel M. Miller (@samuelmmiller) June 15, 2022