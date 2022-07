Κοπεγχάγη επίθεση: Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τον δράστη να κραδαίνει το όπλο στο mall

Νεαρός οπλισμένος με τουφέκι σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους μέσα σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον ύποπτο, 22χρονο Δανό. Ο νεαρός συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση αφού έφθασε η αστυνομία στο εμπορικό πολυκατάστημα Fields, περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της. «Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενημέρωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο Σέραν Τόμασεν, ο αξιωματικός της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Δανίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

#BreakingNews – Alleged pictures of shooter at Fields shopping mall in #Copenhagen being detained #Denmark pic.twitter.com/rQY86EmuQw

— Shazzie (@shazzieofficial) July 3, 2022