Ζαχάροβα φράουλες: Το βίντεο από τον κήπο της που ενόχλησε τους χρήστες του Twitter

Την έχουμε συνηθίσει να εξαπολύει επίθεση μέσα από τις ενημερώσεις της κατά της Δύσης και της Ουκρανίας, ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, αποφάσισε να μας δείξει μία άλλη της πλευρά. Η Ρωσίδα αξιωματούχος φαίνεται πως εκτός από την πολιτική ασχολείται και με την… κηπουρική. Έτσι, φορώντας έναν φιόγκο στα μαλλιά και έντονο κραγιόν δοκιμάζει τις φράουλες που είναι δικής της σοδειάς, όπως η ίδια επισημαίνει. Την παραπάνω στιγμή κατέγραψε σε βίντεο και το ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Telegram!

Μάλιστα, η ίδια έχει βάλει πάνω στο βίντεο το ρωσικό φολκ τραγούδι «Kalinka-Malinka». Πολλά είναι τα σχόλια στην ανάρτηση της Ρωσίδας αξιωματούχου, με χαρακτηριστικά μερικά όπως «Τι χώρα, τι εκπρόσωπος!» και «Παραλίγο να κάνω εμετό στο smartphone μου… Αχρεία, χυδαία, τρομερή γυναίκα!». Ένας άλλος χρήστης γράφει «Θεέ μου, σε όλους τους μήνες του πολέμου, αυτό είναι το πιο αηδιαστικό πράγμα που έχω δει ποτέ».

Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova posted a strawberry-themed video on her Telegram channel, probably to prove that she's enjoying her summer in Russia (as opposed to some decadent Western country). pic.twitter.com/InMJCPeMEd

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 2, 2022