Euro 2022 U19: Πρωταθλήτρια η Αγγλία, τις εντυπώσεις το Ισραήλ

Το Ισραήλ εντυπωσίασε, όμως, η Αγγλία κ-19 κατάφερε ν’ αναρριχηθεί στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το Euro του 2022 με το τελικό 3-1 στην παράταση, ανατρέποντας μάλιστα το σκορ

Τα νεαρά «λιοντάρια» χρειάστηκαν να κάνουν ανατροπή στην παράταση του μεγάλου τελικού για να κατακτήσουν το τρόπαιο για δεύτερη φορά την τελευταία πενταετία, μετά τον θρίαμβο του 2017.

Ο Γκλος με έξυπνο τελείωμα είχε βάλει μπροστά το εντυπωσιακό Ισραήλ στον τελικό, ο Καλούμ Ντόιλ είχε ισοφαρίσει για τους Βρετανούς, ενώ, ο Τσικουεμέκα της Άστον Βίλα είχε δοκάρι πριν το εξτρά ημίωρο. Εκεί πήρε την εκδίκησή του για την ατυχία που είχε πριν τα 90′, έβαλε μπροστά την Αγγλία, για να έρθει και να τελειώσει το ματς ο συμπαίκτης του στους «χωριάτες», Άαρον Ράμσεϊ διαμορφώνοντας το 3-1 που προκάλεσε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των θριαμβευτών!

Πηγή: gazzetta.gr

OSCAR GLOUKH GIVES ISRAEL U19 THE LEAD IN THE FINAL! WHAT A GOAL!! Assisted by Ariel Lugassy!#ISRENG #U19EURO #YoungLions #EUROU19pic.twitter.com/C6j4OL0k9s

— Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) July 1, 2022