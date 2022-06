Κάμερον Ντίαζ σήμερα: Η διάσημη ηθοποιός αφήνει τη «σύνταξη» κι επιστρέφει στην οθόνη

Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στην επαγγελματική ενεργό δράση μετά από ένα διάστημα οικειοθελούς «συνταξιοδότησης» οκτώ χρόνων. Η σταρ των Αγγέλων του Τσάρλι δεν έχει κάνει ταινία από το 2014 – οπότε και είχε πρωταγωνιστήσει σε μια διασκευή του μιούζικαλ Annie μαζί με τον Τζέιμι Φοξ. Η 49χρονη σταρ επιστρέφει αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη του Netflix, και πάλι με συμπρωταγωνιστή τον Τζέιμι Φοξ, σε μια κωμωδία με τίτλο Back in Action. Μάλιστα, τα νέα δεν ανακοίνωσε η ίδια, αλλά ο Φοξ μέσω Twitter. «Κάμερον ελπίζω να μη θυμώσεις που ηχογράφησα αυτό, αλλά τώρα δεν υπάρχει επιστροφή. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε έναν GOAT για να φέρω πίσω μιαν άλλη GOAT. Η @CameronDiaz κι εγώ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ – με νέα ταινία μας στο @NetflixFilm. Η παραγωγή ξεκινά αργότερα φέτος», έκανε γνωστό ο Φοξ.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022