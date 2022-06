Μωρό μαμούθ Καναδάς: Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσωρύχου

Ένα ολόκληρο μωρό μαμούθ βρέθηκε παγωμένο με τη γούνα του στον μόνιμο παγετό του βορειοδυτικού Καναδά. Είναι η πρώτη τέτοια ανακάλυψη στη Βόρεια Αμερική. Το μουμιοποιημένο μαμούθ της εποχής των παγετώνων πιστεύεται ότι είναι άνω των 30.000 ετών. Βρέθηκε τυχαία από χρυσοθήρες στην περιοχή Klondike του Yukon την Τρίτη. Η κυβέρνηση του Yukon, της ευρύτερης διοικητικής περιοχής, το συνέκρινε με την ανακάλυψη ενός μωρού μαμούθ από τη Ρωσία στον μόνιμο παγετό της Σιβηρίας το 2007. Είπε ότι είναι «το πιο πλήρες μουμιοποιημένο μαμούθ που βρέθηκε στη Βόρεια Αμερική» και μόνο το δεύτερο τέτοιο εύρημα στον κόσμο. Το μωρό, που πιστεύεται ότι είναι θηλυκό, ονομάστηκε Nun cho ga, που σημαίνει «μεγάλο μωρό ζώο» στη γλώσσα Χαν που μιλούν οι ιθαγενείς της Αμερικής στην περιοχή.

A full body picture of the baby woolly #mammoth found frozen in the permafrost of north-western Canada. It's thought to be more than 30,000 years old. https://t.co/fUifNRCpT4 pic.twitter.com/96Bv8cpUqO

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

