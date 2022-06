Ανίτα Άλβαρεζ λιποθυμία: Η απόφαση της FINA μετά το δραματικό επεισόδιο

Παρότι οι εξετάσεις της ήταν καλές και η ομοσπονδία των ΗΠΑ είχε ανάψει το πράσινο φως για την συμμετοχή της Ανίτα Άλβαρεζ στον τελικό του ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης της Βουδαπέστης η FINA δεν της το επέτρεψε. Η παγκόσμια ομοσπονδία υγρού στίβου μετά από σύσκεψη με Αμερικανούς αξιωματούχους ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στην Ανίτα να αγωνιστεί ξανά δύο ημέρες μετά από το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στη Βουδαπέστη και μέσα στο νερό εν ώρα αγώνα. «Κατά τη γνώμη μας – εξηγεί η Selina Shah – γιατρός της αμερικανικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης – θα μπορούσε να αγωνιστεί, είναι απόλυτα ικανή να το κάνει. Αισθάνεται καλά σωματικά. Τώρα είναι λυπημένη για την απόφαση. Αλλά θα στηρίξει την ομάδα. Εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα της FINA».

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.

