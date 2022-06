Viral: Η αγωνιώδης μάχη μαμάς αρκούδας με αρσενικό για να σώσει το μικρό της

Μία αγωνιώδη, μα συγκινητική μάχη με αρσενική αρκούδα έδωσε μια μαμά αρκούδα για να σώσει το μικρό της, σε βραχώδη περιοχή της Ισπανίας. Σε βίντεο φαίνεται η μαμά αρκούδα να παλεύει με ένα πολύ μεγαλύτερό της αρσενικό στο χείλος ενός γκρεμού στην περιοχή Castile-León κοντά στην Παλένθια, ώσπου οι δυο τους πέφτουν από μεγάλο ύψος, κατρακυλώντας στα βράχια. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, το σώμα του αρσενικού παραμένει ακίνητο μετά την πτώση, ενώ το αποπροσανατολισμένο και τραυματισμένο θηλυκό φαίνεται να σηκώνεται και να απομακρύνεται κουτσαίνοντας.

Μετά από δύο μέρες αναζήτησης, οι δασοφύλακες εντόπισαν τη μαμά αρκούδα και το μωρό της σε ένα λαγούμι βάθους 15 μέτρων. Με τη χρήση ειδικής κάμερας και γάvτζων άφησαν εκεί φρούτα και νερό, σύμφωνα με την υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Οι επιθέσεις αρσενικών σε θηλυκές αρκούδες με μωρά δεν είναι ασυνήθιστες κατά τη διάρκεια της περιόδου ζευγαρώματος.

Υπάρχουν περίπου 400 αρκούδες στα ισπανικά βουνά, η πλειονότητα εκ των οποίων στα βόρεια και περίπου 70 από αυτές στην οροσειρά των Πυρηναίων, στα σύνορα με τη Γαλλία.

