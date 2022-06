Θαλάσσια χελώνα – καρχαρίας: Γλίτωσε από του… Χάρου τα δόντια

Κυριολεκτικά από του Χάρου τα δόντια κατάφερε να ξεφύγει μια θαλάσσια χελώνα στα νερά της Αυστραλίας.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε το ενημερωτικό δίκτυο CBS, φαίνεται η θαλάσσια χελώνα να κολυμπά αμέριμνη, όταν ένας καρχαρίας της επιτέθηκε με σκοπό να την καταβροχθίσει.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η μάχη που δίνει η θαλάσσια χελώνα να ξεφύγει από τις… ορέξεις του καρχαρία με μοναδικό της όπλο το κέλυφός της, κάτι που τελικά, όπως φαίνεται το καταφέρνει.

This sea turtle freed itself from the jaws of a tiger shark by flipping over several times and using its shell to escape the attack. pic.twitter.com/OSbpMCIjZK

