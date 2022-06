Viral: Κάτι πολύ τρομακτικό μπούκαρε σε σχολείο και ξάπλωσε κάτω από θρανίο

Ένα πούμα βρέθηκε να περιπλανιέται σε μια άδεια σχολική αίθουσα σε λύκειο της βόρειας Καλιφόρνιας και κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο. Η διεύθυνση του σχολείου απομόνωσε το αιλουροειδές και ειδοποίησε ειδικό συνεργείο που το απομάκρυνε. Το νεαρό πούμα, βάρους μόλις 18 κιλών, μπήκε στο σχολείο λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Σαν Ματέο, Χαβιέ Ακόστα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί στην κοινότητα Πεσκαντέρο, που βρίσκεται 72 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως δήλωσε ο Ακόστα στο πρακτορείο Reuters, το πούμα (ή κούγκαρ) «μπήκε στην τάξη και ξάπλωσε κάτω από ένα θρανίο». Ένας φύλακας έκλεισε την πόρτα της σχολικής αίθουσας για να αιχμαλωτίσει το ζώο. Προτού ακόμα αρχίσουν να καταφθάνουν οι μαθητές, η διεύθυνση του σχολείου αποφάσισε να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, αλλά να παραμείνουν τα παιδιά στις τάξεις τους έως ότου το ειδικό συνεργείο απομακρύνει το αιλουροειδές από τη συγκεκριμένη αίθουσα.

«Ήρθαν γύρω στις 9.30 π.μ. και εκπόνησαν ένα σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση του αιλουροειδούς από την σχολική αίθουσα και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον», είπε ο Ακόστα.

Το περασμένο Σάββατο, ένα 9χρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση από πούμα ενώ έκανε κάμπινγκ με την οικογένειά της στην Ουάσινγκτον. Το παιδί διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και ο θείος της ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της.

Τρόμος για μαθητή Δημοτικού – Δείτε τι αντίκρισε όταν άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας

Aυτό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα μικρό αγόρι στη Βραζιλία ξεπερνά κατά πολύ τον τρόμο των εξετάσεων ή ακόμη χειρότερα ενός απροειδοποίητου διαγωνίσματος. Στην τρυφερή ηλικία των 9 ετών, ο ανυποψίαστος Ντέιβιντ Μιγκέλ θέλησε να επισκεφτεί την τουαλέτα του σχολείου, για να ξελαφρώσει. Σε κάθε περίπτωση, εκεί τον περίμενε μια δυσάρεστη -και με κοφτερά δόντια- έκπληξη: ένα πούμα, το οποίο άγνωστο πως είχε βρεθεί εντός του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Νόβα Λίμα.

«Εκανε γκρρρ και η καρδιά μου κόντεψε να σταματήσει», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κατατρομαγμένος νεαρός. «Ετρεμα σαν το ψάρι μόλις το είδα» ομολόγησε με την παιδική του ειλικρίνεια.

Στο σημείο κλήθηκαν κτηνίατροι και αρμόδιοι περιβαλλοντικοί υπάλληλοι, που αρχικά «αποκοίμισαν» το αιλουροειδές με ένα ηρεμιστικό βέλος και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν πίσω στη φύση

Ο κτηνίατρος Μάρκος Μουράο, ο οποίος συμμετείχε στη διάσωση, προειδοποίησε ότι περισσότερα άγρια ​​ζώα έρχονται στις αστικές περιοχές λόγω της αποψίλωσης των δασών.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει λόγω της αυξημένης αποψίλωσης των δασών, των μεγάλων δασικών πυρκαγιών και της καταστροφής του φυσικού οικοτόπου αυτών των ζώων. Πάνω στη φυγή τους, καταλήγουν να περνούν σε πόλεις» εξήγησε.