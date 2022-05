Winnie the Pooh: Ο Γουίνι το αρκουδάκι “σκορπίζει” τρόμο και αίμα παντού

Ο φιλικός και γλυκός Γουίνι μεταμορφώνεται και από καλοσυνάτο αρκουδάκι γίνεται πρωταγωνιστής σε ταινία τρόμου. Σύμφωνα με το IMDb, η ταινία Blood and Honey αποτελεί δημιουργία του Rhys Frake-Waterfield, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο χαρακτήρας είχε πια ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα του Γουίνι, που δημιουργήθηκε από τον Alan Alexander Miln, έληξαν την 1η Ιανουαρίου του 2022, κάτι που σημαίνει ότι ο χαρακτήρας ήταν διαθέσιμος για χρήση χωρίς άδεια και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε έργο, όπως ταινίες, μιούζικαλ και θεατρικά έργα.

First look at ‘WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY’, a horror retelling of Winnie The Pooh. pic.twitter.com/VfBF6MTpOc

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 26, 2022