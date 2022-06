Alec John Such – Bon Jovi: Πέθανε ο πρώην μπασίστας της μπάντας

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Alec John Such, ιδρυτικό μέλος και πρώην μπασίστας του θρυλικού αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Bon Jovi. Επί του παρόντος, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου. Ο Alec John Such αποτελούσε μέλος του συγκροτήματος από το 1983 έως το 1994 και συμμετείχε σε επιτυχίες όπως το «You Give Love a Bad Name», το «Livin’ on a Prayer» και το «Bad Medicine». «Ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του συγκροτήματος», έγραψε στο Twitter ο τραγουδιστής και συνθέτης John Bon Jovi. «Για να είμαι ειλικρινής, βρήκαμε το δρόμο μας μέσω αυτού […]».

A masterpiece and an anthem that will accompany us for the rest of our lives.. Thanks Alec for the great music. Forever in our hearts. Rest in peace the great, Mr. Alec John Such. 🙏🏼#RIP Bon Jovi | Never Say Goodbye (Official Video) #Masterpiece #RockOn

👉https://t.co/M3nm9Ita1U pic.twitter.com/31oKa74SkG

