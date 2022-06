Ζβέρεφ τραυματισμός – Ρολάν Γκαρός: Το μήνυμα μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Απρόσμενη εξέλιξη είχε ο καταπληκτικός ημιτελικός του μονού ανδρών στο Roland Garros, ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ράφα Ναδάλ. Ο Γερμανος τενίστας «γύρισε» το πόδι του στον τελευταίο πόντο του 12ου γκέιμ στο δεύτερο σετ και άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο Ζβέρεφ έκανε μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης (στο 40-30) για να «σώσει» τον πόντο και να μην επιτρέψει στον Ισπανό πρωταθλητή να ισοφαρίσει σε 6-6, οδηγώντας και το δεύτερο σετ σε τάι μπρέικ, με συνέπεια να «γυρίσει» πολύ άσχημα τον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του και να σωριαστεί στη χωμάτινη επιφάνεια, ουρλιάζοντας από τους πόνους. Αμέσως έπεσε πάνω του το ιατρικό επιτελείο, αλλά και ο Ναδάλ γεμάτος αγωνία για τον τραυματισμό του συναθλητή του, με τον Ζβέρεφ να οδηγείται μετά από λίγο με καροτσάκι στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από περίπου δέκα λεπτά επέστρεψε με πατερίτσες, όπου οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του απ’ τον αγώνα εξαιτίας τραυματισμού, με τον Ναδάλ να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (5/6).

Alexander Zverev's injury in slow motion. You can see how awful it is. The German screams of pain still haunt the stadium. Poor Sascha. He's checked by the medical team right now. Officially, the game isn't over. Extract from the French TV channel France 2. #RolandGarros #Nadal pic.twitter.com/TV6FKkcl7V

One of the nastier lateral/low ankle injuries from Alex Zverev at the French Open overnight. Plenty of pain & no surprise he wasn’t able continue, but as usual with these ankle sprain types they usually look worse than they are (provided no fracture, many OK within 6 weeks) pic.twitter.com/D1Y0sxXdJK

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) June 4, 2022