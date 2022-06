Σακίρα – Πικέ διαζύγιο: «Φουντώνουν» οι φήμες για απιστία

Πικέ και Σακίρα είναι από τα πλέον αγαπημένα ζευγάρια της showbiz αλλά τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία έχουν αρχίσει να αναπαράγονται σενάρια ακόμη και για χωρισμό τους! Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λάουρα Φα ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα απάτησε την Κολομβιανή τραγουδίστρια με άλλη γυναίκα και έτσι έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από τον γάμο τους.

Η Λάουρα Φα μιλώντας στο Mamarazzi, ένα podcast του El Periódico που παρουσιάζει με την Λορένα Βανγκέζ, είπε: «Τον έχει πιάσει η τραγουδίστρια με άλλη και πάνε να χωρίσουν». Μάλιστα στο ίδιο podcast αναφέρθηκε ότι ο Πικέ μαζί με τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα Ρίκι Πουτς συχνάζουν στα νυχτερινά κέντρα «Bling Bling» και «Patrón» μαζί με γυναίκες.

Shakira allegedly caught Pique in an affair with another woman, and they will separate soon. Pique now lives alone in an apartment in Barcelona.

