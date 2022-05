Ανακατάληψη Χερσώνας Ουκρανία: «Κράτα γερά, είμαστε κοντά!»

Η Ουκρανία ανακτά έδαφος στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το γενικό επιτελείο του στρατού της Ουκρανίας έκανε ανάρτηση στο facebook γράφοντας: «Χερσώνα, κράτα γερά, είμαστε κοντά!» Στην ενημέρωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ο ουκρανικός στρατός σημειώνει ότι προελαύνει στην περιφέρεια της Χερσώνας, από την πλευρά των χωριών Αντριγίβκα, Λοζόβε και Μπιλοχίρκα.

Στην ενημέρωσή του σήμερα το πρωί δεν διευκρινίζει περαιτέρω σχετικά με την Χερσώνα, αλλά σημειώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έφεραν ειδικές δυνάμεις στο Μικολάγεφ, την γειτονική πόλη, “σχεδιάζοντας να διεξαγάγουν επιθετικές ενέργειες για να ανακαταλάβουν θέσεις που έχασαν”. Η ρωσική πλευρά δεν έχει προς το παρόν κάνει κανένα σχόλιο όσον αφορά τις δηλώσεις του Κιέβου που κάνουν λόγο για “τη δημιουργία αμυντικών γραμμών” από τα ρωσικά στρατεύματα γύρω από την Χερσώνα. Η αντεπίθεση αυτή των ουκρανικών δυνάμεων στην Χερσώνα γίνεται την ώρα που οι νέες αρχές της πόλης, που έχουν διοριστεί από το Κρεμλίνο, έχουν ήδη εκφράσει την βούλησή τους να συνδεθούν με τη Ρωσία, η οποία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους κατοίκους να κάνουν αίτηση για ρωσικό διαβατήριο μέσω “μιας απλοποιημένης διαδικασίας”.

Αν η Χερσώνα ξαναπεράσει στον έλεγχο του Κιέβου θα πρόκειται για μια πρόοδο με μεγάλο συμβολισμό, από τη στιγμή που η περιοχή αυτή έχει καταληφθεί τελείως από τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη της επίθεσής του στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Σε αυτό προσθέτει βάρος και το γεγονός ότι η Χερσώνα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στη νότια Ουκρανία, κοντά στις εκβολές του Δνείπερου στην Μαύρη Θάλασσα. Η Χερσώνα αρχίζει εξαγωγή σιτηρών στη Ρωσία, σύμφωνα με το TASS.

Στο μεταξύ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο υψηλόβαθμο τοπικό αξιωματούχο ότι η περιφέρεια της Χερσώνας άρχισε να εξάγει σιτηρά της περσινής σοδειάς στη Ρωσία. “Έχουμε χώρο να αποθηκεύσουμε (τη νέα σοδειά) αν και έχουμε πολλά σιτηρά εδώ. Ο κόσμος τα εξάγει τώρα εν μέρει, έχοντας συμφωνήσει με αυτούς που τα αγοράζουν από τη ρωσική πλευρά”, δήλωσε ο Κίριλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης που έχει διοριστεί στην Χερσώνα από το Κρεμλίνο. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κλέβει τα σιτηρά της από εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις από τότε που εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να απευθυνθεί στους ηγέτες της ΕΕ κατά την έναρξη της συνόδου τους μέσω τηλεδιάσκεψης από το Κίεβο. Στην ημερήσια διάταξή της βρίσκεται η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Η απεύθυνση του Ζελένσκι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο γίνεται την επομένη της χθεσινής επίσκεψής του, που καλύφθηκε σε εύρος από τα μέσα ενημέρωσης, στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Είναι η πρώτη του έξοδος από το Κίεβο μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

“Θα υπερασπιστούμε το έδαφός μας ως το τέλος. Δεν έχουν καμία ελπίδα”, σημείωσε χθες ο Ζελένσκι από το Χάρκοβο, όπου συνάντησε στρατιωτικούς στο πεδίο και επισκέφτηκε τα ερείπια κτιρίων που έχουν καταστραφεί. Στο μεταξύ οι προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο βρίσκονται σε στασιμότητα. Το σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν κατά την οποία τον προέτρεψαν για την διεξαγωγή “απευθείας, σοβαρών διαπραγματεύσεων” με το Κίεβο.

