Τραμπ για Μπάιντεν: Είναι βλάκας, όλος ο κόσμος γελάει μαζί του

«Παντελώς βλάκα» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Γουάιλντγουντ του Νιου Τζέρσεϊ, υποστηρίζοντας ότι όλος ο πλανήτης γελά μαζί του και ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα. Ο Τραμπ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με πληθώρα νομικών προβλημάτων τους τελευταίους μήνες, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι βρίσκεται πίσω από τις δικαστικές του διώξεις. «Δεν το κάνεις αυτό στους αντιπάλους σου. Μπορεί να συμβαίνει σε τριτοκοσμικές χώρες ή σε μπανανίες, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο 77χρονος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών χρησιμοποίησε άκρως απαξιωματικούς χαρακτηρισμούς για τον Μπάιντεν: «Αν πάρουμε τους 10 χειρότερους προέδρους στην ιστορία αυτής της χώρας και προσθέσουμε τη ζημιά που έχουν κάνει… αυτή δεν φτάνει τη ζημιά που έχει προκαλέσει αυτός ο πανίβλακας» είπε ο Τραμπ για τον 81χρονο Μπάιντεν.

Trump calls Biden a moron and he’s right! pic.twitter.com/MqsveW8y2W

«Είναι ηλίθιος, δεν είναι έξυπνος άνθρωπος, ποτέ δεν ήταν» επέμεινε ο Τραμπ, μπροστά στο πλήθος των δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών του. «Μιλάω γι’ αυτόν διαφορετικά τώρα, γιατί το παιχνίδι έχει χοντρύνει. Είναι ένας κακός άνθρωπος … είναι ο χειρότερος πρόεδρος που υπήρξε ποτέ, σε οποιαδήποτε χώρα. Όλος ο κόσμος γελάει μαζί του, είναι ανόητος», συμπλήρωσε ο 77χρονος. Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με αδικήματα που φέρεται να διέπραξε πριν κατά τη διάρκεια και μετά τις εκλογές του 2016 και του 2020, λέγοντας ότι ο Μπάιντεν βρίσκεται πίσω από αυτήν την οργανωμένη εκστρατεία εναντίον της υποψηφιότητάς του.

BIGGEST RALLY YET: President Trump takes the stage for a crowd of MORE THAN 100,000 people in Wildwood, NJ 🔥 pic.twitter.com/Vhrfhtuxhp

Το κοινό στη συγκέντρωση, όλοι ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ, ζητωκραύγαζε και χειροκροτούσε όταν ο 77χρονος έβριζε τον Αμερικανό πρόεδρο, χαρακτήριζε τον Κρις Κρίστι «χοντρό γουρούνι» και επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να βάλει φρένο στην παράδοση όπλων στο Ισραήλ καθώς εκείνο συνεχίζει την επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. «Ειναι σοκαριστικό», είπε χαρακτηριστικά για την τελευταία εξέλιξη στις ισραηλινο-αμερικανικές σχέσεις, με το πλήθος να συμφωνεί μαζί του.

President Trump: “I have been indicted more than Al Capone on bull shit.”

Then the massive crowd started chanting “bull shit.” Trump’s Wildwood, New Jersey rally is must watch TV. pic.twitter.com/ZhRYxt0Piu

