Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήρια μετά από ουκρανική επίθεση με drone

Πυρκαγιά στα διυλιστήρια του Βόλγκογκραντ στην Ρωσία προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drone που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/5). «Τη νύκτα της 12ης Μαΐου οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου απώθησαν επίθεση με drone εναντίον της περιφέρειας Βόλγκογκραντ» έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αντρέι Μποτσάροφ. Ο Μποτσάροφ πρόσθεσε ότι από την πτώση ενός drone και την έκρηξη που ακολούθησε «ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο του διυλιστηρίου πετρελαίου του Βόλγκογκραντ».

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι «η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί» και «δεν υπάρχουν θύματα». Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στην πρωινή του ενημέρωση ότι αναχαίτισε συνολικά οκτώ ουκρανικά drone στη διάρκεια της νύκτας, ένα από τα οποία «πάνω από το έδαφος της περιφέρειας Βόλγκογκραντ». Το διυλιστήριο αυτό είχε γίνει ξανά στόχος ουκρανικής επίθεσης με drone στις αρχές Φεβρουαρίου και χωρίς να υπάρξουν θύματα.

