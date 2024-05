Nemo Eurovision: Έσπασε το τρόπαιο και τραυματίστηκε

Και η Eurovision θέλει λίγο φτιάξιμο όπως και το τρόπαιο που κέρδισε και έσπασε κατά τους πανηγυρισμούς, δήλωσε το Nemo, που κέρδισε τον 68ο διαγωνισμό. «Έσπασα τον κώδικα και έσπασα το τρόπαιο. Το τρόπαιο μπορεί να διορθωθεί, ίσως και η Eurovision χρειάζεται λίγη διόρθωση κάθε τόσο», είπε το Nemo, σχολιάζοντας την απόφαση των διοργανωτών να επιτρέψουν non binary σημαίες στον διαγωνισμό. Στη συνέντευξη τύπου του νικητή που δίνεται αμέσως μετά τον τελικό, το Nemo ρωτήθηκε για το γεγονός πως δεν επιτράπηκε στα μέλη της non binary κοινότητας να έχουν μαζί τους τις non binary σημαίες τους – αν και το Nemo εμφανίστηκε κρατώντας μία στην έναρξη του τελικού.

“maybe eurovision needs a little bit of fixing” – nemo at the winners press conference #eurovision #eurovision2024 pic.twitter.com/sZIfyuEMwL — steven🃏〄 (@xsteeewx) May 11, 2024

Η Eurovision μπορεί να χρειάζεται «λίγη επιδιόρθωση», δήλωσε το Nemo, αφού εξήγησε ότι ουσιαστικά βρήκε με «παράνομο» τρόπο τη σημαία του – σε έναν διαγωνισμό που ήταν γεμάτος διαμάχες εν μέσω διαμαρτυριών για την ένταξη του Ισραήλ και τον αποκλεισμό του Ολλανδού Joost Klein. Το Nemo έγινε το πρώτο non binary άτομο που κερδίζει τη Eurovision, αφού εξασφάλισε 591 βαθμούς με το τραγούδι του The Code. Ανεβαίνοντας στη σκηνή μετά την ανακήρυξη του νικητή, το Nemo είπε ότι ελπίζει ότι η Eurovision θα μπορούσε να συνεχίσει να τηρεί την υπόσχεσή της να υπερασπίζεται την ειρήνη και την αξιοπρέπεια για όλους. Στιγμιότυπο από τους πανηγυρισμούς δείχνει το Nemo να σπάει το τρόπαιο του νικητή, που είναι γυάλινο και φάνηκε ουσιαστικά να αποκολλάται από τη βάση.

Graham saying “dont break the trophy” followed by the clink of Eurovision 2024 winner Nemo smashing the trophy is iconic #Eurovision pic.twitter.com/DgH9ziJmsH — Louie Rowe (@louierowe_) May 11, 2024

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου το Nemo αφιέρωσε τη νίκη του σε «όλα τα άτομα εκεί έξω που είναι non binary, gender fluid, τρανς». «Απλώς άνθρωποι, άνθρωποι που τολμούν να είναι ο εαυτός τους και άνθρωποι που πρέπει να ακουστούν και να γίνουν κατανοητοί», είπε το Nemo.