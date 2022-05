Πώληση Τσέλσι: “‘Αλλαξε” κι επίσημα χέρια η ομάδα

Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Τοντ Μπέλι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Τσέλσι, ύψους 4,25 δισεκατομμυρίων λιρών. Με αυτό τον τρόπο, τερμάτισε την ιδιοκτησία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην ομάδα, που διήρκεσε 19 χρόνια, σύμφωνα με το Sky Sports. Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η συμφωνία εγκρίθηκε τελικά το πρωί της Τετάρτης, όταν η κυβέρνηση έλαβε νομικές εγγυήσεις ότι ο Roman Abramovich -του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο- δεν θα επωφεληθεί από την πώληση.

Τα έσοδα από την πώληση θα δεσμευτούν σε τραπεζικό λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι η κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω διαβεβαιώσεις ότι τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη ανθρωπιστικών σκοπών στην Ουκρανία. Ο Ρωσοϊσραηλινός δισεκατομμυριούχος Αμπράμοβιτς έθεσε την Τσέλσι, την οποία αγόρασε το 2003, προς πώληση στις 2 Μαρτίου, μία εβδομάδα μετά την εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Η εξαγορά τερματίζει τη 19ετή ιδιοκτησία του στον σύλλογο και θα δει τον συνιδιοκτήτη των Los Angeles, Dodgers Boehly, να γίνεται ο ιδιοκτήτης που ελέγχει την Τσέλσι, αν και η επενδυτική εταιρεία Clearlake Capital από την Καλιφόρνια θα αναλάβει την πλειοψηφία των μετοχών.

Αναφέρεται ότι οι νέοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να επενδύσουν 1,75 δισ. λίρες στην ομάδα, τοποθετώντας τη συνολική αξία της εξαγοράς στα 4,25 δισ. λίρες. Από τότε που επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, η Τσέλσι δεν ήταν σε θέση να πουλήσει ή να υπογράψει παίκτες ή να προσφέρει νέα συμβόλαια, αλλά τώρα που ολοκληρώθηκε η εξαγορά οι περιορισμοί αυτοί θα αρθούν.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.

