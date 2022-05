Viral: Ένα ξεκλείδωτο κινητό και ένα παιδί – Ο… χειρότερος συνδυασμός

Ένα ξεκλείδωτο κινητό και ένα παιδί είναι πάντα κακός συνδυασμός, όπως έχει δείξει η ιστορία. Μητέρα στο Τέξας των ΗΠΑ, όμως, είχε την ατυχία να το ανακαλύψει μόνη της. Ο 2χρονος γιος της εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και παρήγγειλε 31 τσίζμπεργκερ από τα McDonald’s. H Kelsey Golden εργαζόταν όταν ο 2χρονος Barrett άρχισε να τραβάει το κινητό της, όπως είπε η CNN. Ο μικρός λατρεύει να βλέπει την αντανάκλασή του στην κάμερα του τηλεφώνου.

Αυτή τη φορά, όμως, ο σκοπός του ήταν διαφορετικός. «Άρχισε να επεξεργάζεται την οθόνη, το κουνούσε λες και το χέρι του ήταν τρενάκι». Λίγο αργότερα έλαβε μήνυμα από εφαρμογή για ηλεκτρονικές παραγγελίες φαγητού πως το πακέτο της θα αργήσει να φτάσει. Το μήνυμα τής προκάλεσε εντύπωση καθώς μερικές φορές έπαιρνε φαγητό για τα μεγαλύτερα παιδιά της, αλλά όχι εκείνη την ημέρα. «Ήμουν έξω με τον Barrett. Πάρκαρε ένα αυτοκίνητο και απλά αναρωτήθηκα: “Τι;”. Πήγα στο αυτοκίνητο και μία γυναίκα έβγαλε μία πελώρια τσάντα από τα McDonald’s με 31 τσίζμπεργκερ».

Αρχικά πίστεψε ότι είχε γίνει κάποιο λάθος στην παράδοση, μετά όμως θυμήθηκε πως ο γιος της είχε το κινητό της. «Είδα το κινητό μου και είχε γίνει μία παραγγελία την ώρα που έπαιζε με το κινητό μου». Πήρε την παραγγελία αλλά επειδή κανένα μέλος της οικογένειας δεν τρώει τσίζμπεργκερ, τα προσέφερε σε όποιον τα ήθελε μέσω Facebook. Το κόστος της παραγγελίας ήταν 91,70 δολάρια, καθώς, πλην των άλλων, ο μικρός άφησε και γενναιόδωρο πουρμπουάρ.

"He actually doesn't even like cheeseburgers. He ate half of one," Kelsey Burkhalter Golden told TODAY. "We had about 30 and a half cheeseburgers on our hands." https://t.co/E6q25eLhMO

— TODAY (@TODAYshow) May 18, 2022