Viral: Θα ευχαριστούν για χρόνια τον Θεό που δεν βούτηξαν στην πισίνα

Ένας τεράστιος αλιγάτορας στη Φλόριντα απόλαυσε την πρόωρη έλευση του καλοκαιριού – βουτώντας στην πισίνα του σπιτιού, μιας ανυποψίαστης οικογένειας. Τα ξημερώματα, η οικογένεια από το Ντιπ Κρικ της Φλόριντα ξύπνησε από τον θόρυβο και όταν βγήκαν στην αυλή τους, ανακάλυψαν έναν αλιγάτορα 250 κιλών, μήκους 3,5 μέτρων, να κάνει μπάνιο στην πισίνα τους. Ο αρχιφύλακας Μπραντ Στέντερ δήλωσε στο CNN ότι τέτοιες συναντήσεις με αλιγάτορες δεν είναι ασυνήθιστες, ειδικά κατά την περίοδο ζευγαρώματος των αλιγάτορων την άνοιξη και το καλοκαίρι – αν και αυτός ο αλιγάτορας ξεχωρίζει για το τεράστιο μέγεθός του.

