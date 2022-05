Our Father Netflix 2022: Η ανατριχιαστική ιστορία του Ντόναλντ Κλάιν

Ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή πρέπει να είναι ιερός. Η ανάγκη για εμπιστοσύνη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν πρόκειται για θέματα γονιμότητας. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι γιατροί που θα χρησιμοποιήσουν τη θέση εξουσίας τους, για να εκμεταλλευτούν τις γυναίκες στις πιο ευάλωτες στιγμές τους και το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Our Father», εξετάζει μια αληθινή ιστορία που συγκλόνισε τον κόσμο. Η τελευταία κυκλοφορία της streaming υπηρεσίας εντάσσεται στη λίστα των πιο ανατριχιαστικών ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος του δικτύου. Αφηγείται τη συγκλονιστική υπόθεση του γιατρού γονιμότητας Ντόναλντ Κλάιν, ο οποίος χρησιμοποίησε το δικό του σπέρμα για να γονιμοποιήσει τις γυναίκες ασθενείς του που ήρθαν σε αυτόν για τεχνητή γονιμοποίηση. Έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 βιολογικά παιδιά σε όλες τις Πολιτείες.

Looks like the Netflix documentary #OurFather is about to come out. The documentary looks into the activities of this fertility doctor below. The biggest question for me remains. Who worked with this guy? Why did they not know? pic.twitter.com/9gQVvmUunJ

Το ντοκιμαντέρ δείχνει μια από τις κόρες του Κλάιν, την Τζακόμπα Μπάλαρντ, η οποία ανακάλυψε τι συμβαίνει το 2014 με τη βοήθεια της ρεπόρτερ του Fox59, Άντζελα Γκανότ. Στη συνέχεια ανακάλυψε τη μακρά λίστα με τα θετά αδέρφια της μέσω τεστ DNA και επικοινώνησε μαζί τους μέσω Facebook. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία τράβηξε την προσοχή σε εθνικό επίπεδο και τώρα με το ντοκιμαντέρ έγινε περισσότερη γνωστή σε όλο τον κόσμο, ο Κλάιν κατάφερε να ξεφύγει με τις απαίσιες πράξεις του στο τέλος. Ο Ντόναλντ Κλάιν άνοιξε την κλινική του το 1979, όταν η υπογονιμότητα ήταν μια σχετικά νέα ιατρική ειδικότητα, οπότε αυτό του έδωσε το πλεονέκτημα να χτίσει γρήγορα τη φήμη του στην κοινότητα και έγινε σύντομα γνωστός, ως ο καλύτερος γιατρός γονιμότητας για ζευγάρια που δεν μπορούσαν να συλλάβουν παιδιά με φυσικό τρόπο.

Just saw Our Father on Netflix about Dr. Cline a fertility doctor that used his own sperm to inseminate least 94 women. He’s a member of Quiverfull. A conservative Cult against abortion, goal to preserve the white race. The SCOTUS is Quiver-FULL! #OurFather pic.twitter.com/pRtphmrvuB

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, αναφέρεται μάλιστα πως ο Κλάιν ήταν μια σεβαστή προσωπικότητα κι ένας λαμπρός γιατρός, τον οποίο χαρακτήριζαν όλοι όσοι τον γνώριζαν, ως «ενσυναίσθητο και γεμάτο συμπόνια» άνθρωπο. Ενώ οι πρώην ασθενείς του δεν του έδωσαν ποτέ τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας της Ιντιάνα, αυτό που έκανε ο Δρ Κλάιν δεν θεωρείται στην πραγματικότητα σεξουαλική παραβίαση και δεν κατηγορήθηκε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «κανένας νόμος στην Ιντιάνα – ή στις περισσότερες άλλες πολιτείες, εν προκειμένω – δεν απαγορεύει συγκεκριμένα σε έναν γιατρό να χρησιμοποιεί το δικό του σπέρμα στους ασθενείς του».

Οι μόνες κατηγορίες που αντιμετώπισε ήταν η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς είπε ψέματα για τη χρήση του σπέρματός του σε ασθενείς, αλλά και οι απειλές εναντίον της Μπάλαρντ, ότι τον συκοφαντούσε. Τελικά έχασε την άδειά του, όμως είχε συνταξιοδοτηθεί ήδη από το 2009. Αρχικά, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 365 ημέρες φυλάκιση, ωστόσο βγήκε με αναστολή, πληρώνοντας το πενιχρό πρόστιμο των 500 δολαρίων.

A top fertility doctor had a sickening secret: he was using his own sperm. Decades later, his “children” came together to pursue justice — this is how they broke the news to their fourteenth (!) sibling.

Our Father is now on Netflix. pic.twitter.com/THtHW2W7O3

— Netflix (@netflix) May 11, 2022