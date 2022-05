Μπινιάμ Γκιρμάι – σαμπάνια: Ο νικητής του Ποδηλατικού Γύρου τραυματίστηκε από τον φελλό!

Ο Μπινιάμ Γκιρμάι έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδηλάτης που κέρδισε αγώνα σε Grand Tour, νικώντας τον Mathieu van der Poel σε ένα σπριντ στο 10ο γύρο του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας στο Jesi αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο.

Όχι δεν τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα αλλά στους πανηγυρισμούς. Ανέβηκε στο βάθρο και προσπάθησε να ανοίξει ένα μπουκάλι σαμπάνιας για να το γιορτάσει. Ήταν όμως πρωτάρης και έτσι ο φελλός τον χτύπησε στο αριστερό του μάτι και ο 22χρονος αθλητής κατέληξε για εξετάσεις σε νοσοκομείο.

#Girmay was taken to hospital after the podium ceremony of the Giro d'Italia. The stage winner of the stage to Jesi was injured after he tried to open the champagne bottle and shot the cork in his eye. According to media at the finish, he could no longer see through eye.#Giro2022 pic.twitter.com/kbG0KZxefU

— Gerardo (@Gerard__o__) May 17, 2022