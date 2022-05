Ρώσοι ολιγάρχες νεκροί: Ακόμη ένας μυστήριος θάνατος

Ένας ακόμα Ρώσος ολιγάρχης, ο Αλεξάντερ Σουμπότιν, βρέθηκε νεκρός κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ο δισεκατομμυριούχος Αλεξάντερ Σουμπότιν, 43 ετών, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο, φέρεται να είναι η νέα περίπτωση μυστηριώδους θανάτου ολιγάρχη της Ρωσίας από τότε που ξέσπασε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι συνθήκες του θανάτου του Σουμπότιν μοιάζουν βγαλμένες από κάποια τηλεοπτική σειρά, καθώς ο ολιγάρχης, στην αναζήτησή του για θεραπεία ενός πονοκεφάλου ή χανγκόβερ, φέρεται να επισκέφθηκε «σαμάνους».

Εκεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ ρωσικών ΜΜΕ, που αναμεταδίδεται από διεθνή Μέσα, έλαβε θεραπεία με δηλητήριο βατράχου, το οποίο έβαλε ο «ειδικός» σε τομή στο δέρμα του. Έπειτα από λίγη ώρα, ο Σουμπότιν ένιωσε αδιαθεσία και έλαβε από τους «σαμάνους» ένα ηρεμιστικό που περιείχε το βότανο βαλεριάνα, μετέδωσε η «Daily Mail». Ο ολιγάρχης φέρεται να κοιμήθηκε στο υπόγειο των «σαμάνων», όπου και εντοπίστηκε νεκρός. Η εφημερίδα «Moscow Times» αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από δηλητηρίαση ύστερα από μια συνεδρία με δύο αυτοαποκαλούμενους ντόπιους «σαμάνους».

Το επόμενο πρωί, ο ολιγάρχης βρέθηκε νεκρός από τους «σαμάνους» Magua Flores (πραγματικό όνομα Alexey Pindyurin) και Tina Cordoba (Kristina Teikhrib), σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ που αναφέρουν την εκδοχή των γεγονότων που δημοσιεύουν οι ρωσικές Αρχές. Το αμερικανικό Newsweek, που επικαλείται το ρωσικό TASS, αναφέρει ότι έχει ήδη ανοίξει έρευνα για εγκληματική ενέργεια. Ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να πήγε στο σπίτι του σαμάνου «σε κατάσταση σοβαρής μέθης από αλκοόλ και ναρκωτικά την προηγούμενη ημέρα» από τον θάνατό του, είπε μια πηγή στο TASS. Το σώμα του ανακαλύφθηκε σε ένα δωμάτιο του υπογείου που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για «τελετουργίες βουντού».

Putin's billionaire pal dies in mysterious circumstances after 'toad poison' treatment – Russian oil baron Alexander Subbotin has reportedly died after undergoing a bizarre 'poisonous toad' remedy which had been prescribed by a shaman to cure a hangover

Οι πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ολιγάρχη δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Οι ρωσικές Aρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για τον θάνατο του Σουμποτίν, ενώ προσπαθούν να εξακριβώσουν την αιτία του, μετέδωσε το TASS. Οι ερευνητές πρόκειται επίσης να διεξαγάγουν έρευνα για το εάν υπήρχαν ναρκωτικά στο αίμα του όταν πέθανε. Ο Σουμπότιν πέθανε στο Μιτίσκι, μια πόλη μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τη Μόσχα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανέφερε η ιταλική «Corriere della Sera». Την είδηση έχουν μεταδώσει πολλά βρετανικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών οι «Daily Mail», «Independent», «The Mirror», αναφέροντας τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες.

Το ζευγάρι «σαμάνων» υποστηρίζει πως θεραπεύει πελάτες καλώντας πνεύματα, θυσιάζοντας ζώα και λούζοντάς τους με αίμα κόκορα, σύμφωνα με την «Daily Mail». Σε άλλη περίπτωση, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα, οι δύο «σαμάνοι» εμπλέκονται σε κατηγορίες ότι κακοποίησαν έναν καλλιτέχνη μακιγιάζ και έναν blogger κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μεξικό πέρυσι. Οι δύο «θεραπευτές» φέρεται να είπαν στις Αρχές ότι ο Σουμπότιν ήταν φίλος τους και αρνήθηκαν ότι τον υπέβαλαν σε σαμανικές τελετουργίες για να λάβουν πληρωμή.

Ο Σουμπότιν, ο οποίος αναφέρθηκε από το REN TV ως δισεκατομμυριούχος, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Lukoil Trading House LLC και στη συνέχεια έγινε ιδιοκτήτης της New Transport Company (NTK), στις ακτές του Φινλανδικού Κόλπου. Σημειώνεται ότι άλλοι τέσσερις δισεκατομμυριούχοι και δύο στελέχη που συνδέονται με τον κρατικό κολοσσό φυσικού αερίου και πετρελαίου Gazprom έχουν πεθάνει από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να προετοιμάζονται για εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Ιανουαρίου.

Reports Alexander Subbotin, former board member of Lukoil Trading House, dies in Russia from (checks again)poisonous toad venom inserted under his skin by a shaman.

