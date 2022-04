Ρώσοι ολιγάρχες: Οι μυστήριοι θάνατοι που προκαλούν ανησυχία

Αν είναι σύμπτωση, είναι ασφαλώς πολύ περίεργη: Επιφανείς Ρώσοι επιχειρηματίες έχουν χάσει τη ζωή τους από τα τέλη του Ιανουαρίου, σε υποθέσεις που καταγράφονται ως αυτοκτονίες. Δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί, αυτή την εβδομάδα, μαζί με την οικογένεια τους, σε Ρωσία και Ισπανία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, και οι δύο περιπτώσεις θεωρούνται δολοφονίες-αυτοκτονίες, αλλά με βάση τα στοιχεία, υπάρχουν υποψίες πως συμβαίνει κάτι άλλο, κυρίως λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ των δύο θανάτων.

Τουλάχιστον έξι στο σύνολο τους, πράγμα που προκαλεί ανησυχία.

Six Russian businessmen who died by suicide within three months revealed as Mikhail Watford, Leo Shulman, Alexander Tyulakov, Vladislav Avayev, Vasily Melnikov and Sergey Protosenya – https://t.co/OFyipzggC5 pic.twitter.com/o57m8vAS0x — TSB News (@TSBnewsnigeria) April 30, 2022

Αναλυτικά οι Ρώσοι ολιγάρχες που έχουν χάσει τη ζωή τους:

Sergey Protosenya

Η σορός του Sergey Protosenya, πρώην κορυφαίου μάνατζερ του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Novatek, βρέθηκε μαζί με αυτά της συζύγου και της κόρης του, σε μια νοικιασμένη βίλα στην Ισπανία, όπου η οικογένεια φέρεται να έκανε διακοπές για το Πάσχα. Ο ίδιος βρέθηκε απαγχονισμένος στον κήπο της βίλας στο Lloret de Mar από την καταλανική αστυνομία, όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η γυναίκα και η κόρη του βρέθηκαν στα κρεβάτια τους με τραύματα από μαχαίρι στο σώμα τους.

CONFUSED,WHEN TWO RUSSIAN BILLIONAIRES DIED IN A SIMILAR WAY ONE DAY APART,AFTER VLADISLAV AVAYEV,SERGEY PROTOSENYA WAS FOUND DEAD IN HIS HOME SPAIN,BOTH NAMES HAD THE DEAD BODIES OF THEIR WIVES AND DAUGHTERS NEXT TO THEM, pic.twitter.com/HY9RH3uR72 — Nico (@Nico00503) April 22, 2022

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Telecinco και El Punt Avui, ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι βρέθηκαν δίπλα στο σώμα του Protosenya. Η αστυνομία διερευνά δύο πιθανά σενάρια, λέει η Telecinco: είτε ο Ρώσος ολιγάρχης σκότωσε τη γυναίκα και την κόρη του και μετά απαγχονίστηκε, είτε ότι ολόκληρη η οικογένεια δολοφονήθηκε και ο τόπος του εγκλήματος αργότερα φάνηκε σαν δολοφονία-αυτοκτονία.

Η οικογένεια Protosenya ζούσε κυρίως στη Γαλλία. Η Novatek είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Ρωσία που ασχολείται με την παραγωγή φυσικού αερίου.

Vladislav Avaev

Μία ημέρα πριν εντοπιστεί η σορός του Protosenya στην Ισπανία, ο πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank Vladislav Avaev βρέθηκε νεκρός στο πολλών εκατομμυρίων διαμέρισμά του, στην Universitetsky Prospekt στη Μόσχα, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Τα πτώματα φέρεται να ανακαλύφθηκαν από συγγενή των Avaevs, αφού δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια για αρκετές ημέρες.

In #Moscow, former vice-president of "Gazprombank" Vladislav Avaev shot dead his wife and 13-year-old daughter, after which he committed suicide. Previously, Avaev worked in the Office of the President and in the State Duma. pic.twitter.com/LUu3fSMszD — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

Το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο από μέσα, ενώ ο Vladislav Avaev κρατούσε όπλο στα χέρια, οδηγώντας έτσι τους ερευνητές να θεωρήσουν ότι ο ίδιος πυροβόλησε τη γυναίκα και την 13χρονη κόρη του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η ιδιωτική Gazprombank είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία.

Vasily Melnikov

Στις 24 Μαρτίου, η ρωσική εφημερίδα Kommersant έγραψε για τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου Vasily Melnikov στο πολυτελές διαμέρισμά του στο Nizhny Novgorod, την έκτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Σύμφωνα με έρευνες της αστυνομίας που επικαλείται η Kommersant, ο Melnikov, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν για την ιατρική εταιρεία MedStom, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα μαζί με τη σύζυγό του Galina και τους δύο γιους του. Όλοι είχαν πεθάνει από τραύματα με μαχαίρια, τα οποία ήταν στο τόπο του εγκλήματος.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod. The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Η Kommersant ανέφερε ότι οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Melnikov σκότωσε την 41χρονη σύζυγό του και τα παιδιά του (10 και 4 ετών) πριν αυτοκτονήσει, αλλά γείτονες και συγγενείς δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτή τη θεωρία. Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Glavred , η εταιρεία του Melnikov υπέστη τεράστιες ζημίες λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Μια άλλη θεωρία, λέει το Glavred, είναι μια πιθανή αντιπαράθεση με έναν πρώην επιχειρηματικό συνεργάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Kommersant, η αστυνομία δεν βρήκε ίχνη εξωτερικής παρέμβασης ή διαμάχης στο διαμέρισμα των Melnikov. Τα παιδιά βρέθηκαν στο παιδικό δωμάτιο και η γυναίκα του Melnikov στην κρεβατοκάμαρα. Ο Melnikov βρέθηκε στο μπάνιο με κομμένη αρτηρία.

Mikhail Watford

Ο γεννημένος στην Ουκρανία Ρώσος μεγιστάνας Mikhail Watford, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Watford, ο οποίος είχε αλλάξει το όνομά του από το αρχικό Tolstosheya, γεννήθηκε το 1955 στην τότε Σοβιετική Ουκρανία και το όνομά του ήταν διάσημο, αφού έγινε μεγιστάνας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

The body of the Russian oligarch Mikhail Watford been found in his EUR 22 mln mansion in the UK with a rope around his neck. The British police are investigating his death as they suspect he could have been on a kill list. He made his fortune from oil refineries in Ukraine. pic.twitter.com/KxccJx3n8Y — Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022

Σε ηλικία 66 ετών, βρέθηκε κρεμασμένος στο γκαράζ του σπιτιού του από έναν κηπουρό, σύμφωνα με την Daily Mail. Η αστυνομία του Surrey είπε ότι οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του δεν ήταν ύποπτες, όπως αναφέρει το BBC .Ο Watford ζούσε στο σπίτι με την Εσθονή σύζυγό του Jane και τα τρία παιδιά του.

Alexander Tyulyakov

Στις 25 Φεβρουαρίου, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ενιαίου Κέντρου Διακανονισμούγια την Εταιρική Ασφάλεια της Gazprom, Alexander Tyulyakov, βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του σπίτι κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Gazeta. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σώμα του βρέθηκε κρεμασμένο στο γκαράζ του διαμερίσματος. Η αστυνομία βρήκε ένα σημείωμα δίπλα στο σώμα του που έκανε τους ερευνητές να πιστέψουν ότι ο ολιγάρχης είχε αυτοκτονήσει.

Ένας υπάλληλος της Ερευνητικής Επιτροπής για την περιοχή του Leningrad που εργάζεται για τον θάνατο του Tyulyakov είπε στην ανεξάρτητη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta ότι οι ιατροδικαστές εργάζονταν ήδη στον τόπο της προφανούς αυτοκτονίας, όταν το προσωπικό της υπηρεσίας ασφαλείας της Gazprom έφτασε και απέκλεισε τον τόπο του εγκλήματος, αφήνοντας τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι.

Ο Tyulyakov είχε εργαστεί στη Gazprom για περίπου δέκα χρόνια και στο παρελθόν είχε διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ασφάλειας και Ανθρώπινου Δυναμικού στον ενεργειακό κολοσσό.

Leonid Shulman

Ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom συνέβη πριν καν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Ιανουάριο. Εκείνη την εποχή, ο 60χρονος κορυφαίος διευθυντής της Gazprom, Leonid Shulman, βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο ενός εξοχικού στην περιοχή του Leningrad, δίπλα σε ένα σημείωμα που έκανε την αστυνομία να πιστέψει ότι πέθανε από αυτοκτονία, σύμφωνα με τη Gazeta και τον ρωσικό όμιλο μέσων ενημέρωσης RBC.

#Russian #Oligarch #LeonidShulman head of Gasprom Invest was found dead in bathtub with multiple stab wounds by a knife that was found out of his reach in January 2022 in #Leningrad. A note “found” but contents not revealed. Another friend of #Putin. Ruled suicide. Case close pic.twitter.com/PzBgJIsg83 — Nick (@nohouzecalls) April 25, 2022

Το RBC ανέφερε ότι η Gazprom Invest είπε ότι ερευνά τον θάνατο του Schulman. «Ο συνάδελφός μας, ο επικεφαλής της υπηρεσίας μεταφορών, Leonid Aleksandrovich Shulman, πέθανε. Οι συνθήκες διερευνώνται». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Shulman βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια όταν πέθανε.