Δολοφονία Πέιν: Πήγε να βοηθήσει μια φίλη του και έπεσε νεκρός

Φως στην δολοφονία του Έιντριαν Πέιν ρίχνει έκθεση της Αστυνομίας του Orange County. Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού δολοφονήθηκε τη Δευτέρα (10/5) από τον Λόρενς Ντόριτι και, όπως αναφέρει η έκθεση, ο Πέιν και η σύντροφός του βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν μία φίλη. Ο Λόρεντ Ντόριτι ήταν σύντροφος της κοπέλας αυτής. Ισχυρίζεται πως ένιωσε απειλή από τον… όγκο του μεγαλόσωμου μπασκετμπολίστα και γι’ αυτό τον πυροβόλησε.

«Στη 1:33 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου, το Αστυνομικό Τμήμα του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό στο Ίγκρετ Σορς Ντράιβ. Τη στιγμή της άφιξης των αστυνομικών, ανακαλύφθηκε το θύμα, τραυματισμένο σε ένα Chevy sedan. Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο και το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στις 2:33, από τον γιατρό Μάλχαρτ. Το θύμα αναγνωρίστηκε από το δίπλωμα οδηγήσής του. Έχει μεταφερθεί για αυτοψία, ενώ δεν έφερε όπλο.

Here is the affidavit in the shooting death of former MSU star Adreian Payne. Incident happened outside the shooter’s home. Payne was unarmed and with his girlfriend, who said she and Payne “were asked to come here” to help shooter Lawrence Dority’s girlfriend. pic.twitter.com/cEKFiZWByg

