Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ σχέση: Από τον γάμο, στα δικαστήρια

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ εδώ και μερικές εβδομάδες, λύνουν τις διαφορές τους σε δικαστήριο της Βιρτζίνια. Ο διάσημος ηθοποιός, μηνύει την πρώην σύζυγό του για 50 εκατομμύρια δολάρια για ένα δημοσίευμα της Washington Post που έγραψε εκείνη το 2018. Το πώς κατέληξαν εκεί -13 χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση- είναι μια ιστορία μιας σπίθας στα γυρίσματα που μετατράπηκε σε σύντομο γάμο που τελικά πήγε στραβά.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας “The Rum Diary” το 2009. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Hunter S. Thompson, η ταινία είχε ως πρωταγωνιστή τον Ντεπ ως δημοσιογράφο Paul Kemp που αναλαμβάνει μια δουλειά στο Πουέρτο Ρίκο. Η Χερντ υποδύεται την Chenault, την οποία ο Kemp ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Στο εδώλιο στη δίκη που κατέθεσε ο Τζόνι Ντεπ κατά της Άμπερ Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση, ο σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε τη σύνδεση που ένιωσε με τη Χερντ όταν μια σκηνή απαιτούσε οι χαρακτήρες τους να φιληθούν στο ντους.

«Εκείνη η στιγμή, ήταν… ένιωσα κάτι που δεν θα έπρεπε να νιώθω», είπε ο Ντεπ, εξηγώντας ότι ο καθένας τους είχε άλλες σχέσεις εκείνη την εποχή. «Νομίζω ότι υπήρχε κάτι στο φιλί στο ντους που ήταν αληθινό». Ο Ντεπ κατέθεσε ότι οι δυο τους είδαν ξανά ο ένας τον άλλον δύο χρόνια αργότερα σε μια περιοδεία προώθησης της ταινίας.

Ο Τζόνι Ντεπ και η επί χρόνια σύντροφός του Βανέσα Παραντί, με την οποία έχουν δύο κοινά παιδιά, τη Λίλι-Ρόουζ και τον Τζον Κρίστοφερ, χώρισαν το 2012. Η Χερντ και ο Ντεπ άρχισαν να βγαίνουν και αργότερα, το 2014 αρραβωνιάστηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People εκείνη την εποχή.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ, παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες.

Η Χερντ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά από 15 μήνες γάμου. Πήρε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά του Ντεπ, ισχυριζόμενη ότι την κακοποιούσε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο Ντεπ αρνήθηκε τις κατηγορίες και τον Αύγουστο του 2016 επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Χερντ δεσμεύτηκε να δωρίσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Οι ηθοποιοί εξέδωσαν τότε κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν: «Η σχέση μας ήταν έντονα παθιασμένη και κατά καιρούς ασταθής, αλλά πάντα συνδεδεμένη με αγάπη. Κανένα από τα δύο μέρη δεν προέβη σε ψευδείς κατηγορίες για οικονομικό όφελος. Ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση σωματικής ή συναισθηματικής βλάβης».

Η Χερντ έγραψε ένα άρθρο για την εφημερίδα The Washington Post τον Δεκέμβριο του 2018 σχετικά με τη μεταχείριση των γυναικών σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντεπ.

Ο Τζόνι Ντεπ μήνυσε την Άμπερ Χερντ για 50 εκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση σχετικά με το άρθρο της στην Washington Post, ισχυριζόμενος ότι του κόστισε προσοδοφόρες δουλειές ως ηθοποιός.

Η Χερντ δεν πέτυχε στην προσπάθειά της να απορρίψει την αγωγή. Η υπόθεση της ανταγωγής της ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το 2020, ο Τζόνι Ντεπ προσέφυγε στο δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του εκδότη της εφημερίδας The Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα άρθρο του 2018 που ισχυριζόταν ότι ήταν βίαιος απέναντι στη Χερντ.

Ο Ντεπ αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης. Η Χερντ κατέθεσε στην υπόθεση αυτή, υποστηρίζοντας σε ένα σημείο ότι ο Ντεπ απείλησε να τη σκοτώσει «πολλές φορές».

Το βρετανικό δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της εφημερίδας ήταν «ουσιαστικά αληθινοί» και δεν επετράπη στον Ντεπ να κάνει έφεση.

Η δίκη για την υπόθεση δυσφήμισης του Ντεπ εναντίον της Χερντ ξεκίνησε στη Βιρτζίνια στις 12 Απριλίου.

Ο δικηγόρος της Χερντ δήλωσε στην εναρκτήρια αγόρευση ότι ο Ντεπ «θα προσπαθήσει να μετατρέψει αυτή την υπόθεση σε σαπουνόπερα».

Ο Τζόνι Ντεπ έχει καταθέσει για τις εμπειρίες του μεγαλώνοντας με μια μητέρα που τον κακοποιούσε, τους αγώνες του με την κατάχρηση ουσιών και την ταραχώδη σχέση του με τη Χερντ.

