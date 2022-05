Μόσχα παρέλαση live 2022: «Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας», είπε ο Πούτιν

Μετά από εντατικές ετοιμασίες και πρόβες για τη στρατιωτική μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα με αφορμή την Ημέρα της Νίκης, δηλ. την επέτειο της νίκης επί του ναζισμού στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκίνησε στις 10.00 το πρωί η «επίδειξη δυνάμεων» που σχεδίαζε καιρό ο Ρώσος πρόεδρος για την 9η Μαΐου. Η ομιλία του Ρώσου προέδρου αν και αναμενόταν να αποκαλύψει τις προθέσεις του για τη συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την κλιμάκωση των απειλών κατά της Δύσης, τελικά περιορίστηκε σε μια ακόμη επίθεση κατά της Δύσης.

Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην ομιλία του κατά την Ημέρα της Νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορά μας, ενώ η Δύση δεν ήθελε να εισακούσει τη Ρωσία, δήλωσε ο Πούτιν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν ένα απαραίτητο και χρονικά κατάλληλο μέτρο, η μοναδική σωστή απόφαση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στους στρατιώτες που πολέμησαν ηρωικά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πριν από 77 χρόνια, και αμέσως συνέδεσε τη σημερινή μέρα με την επιχείρηση στην Ουκρανία, λέγοντας, απευθυνόμενος στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις: «Είναι το ίδιο και τώρα. Αγωνίζεστε για τους ανθρώπους μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Η ημέρα της νίκης είναι στην καρδιά όλων μας. Δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια στη Ρωσία που δεν υπέφερε κατά τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Είμαστε περήφανοι για τη γενιά των νικητών».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι στα τέλη του περασμένου έτους, η Δύση προετοίμαζε ανοιχτά μια επίθεση στο Ντονμπάς και την Κριμαία και υπήρξαν εκκλήσεις στο Κίεβο για πυρηνικά όπλα δημιουργώντας «μια απαράδεκτη απειλή στα σύνορά μας». Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τα «τσιράκια τους» ότι προκαλούν απειλή και «ο κίνδυνος μεγάλωνε κάθε μέρα».

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία γιορτάζει μαζί με τα συμμαχικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων των Άγγλων, των Γάλλων και των Αμερικανών που πολέμησαν στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Πολεμάτε για την Πατρίδα σας, για το μέλλον της», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στους εθελοντές και τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας. «Ο θάνατος κάθε στρατιώτη και αξιωματικού είναι επώδυνος για εμάς», δήλωσε. «Το κράτος θα κάνει τα πάντα για να φροντίσει αυτές τις οικογένειες». Ο Πούτιν ολοκλήρωσε την ομιλία του φωνάζοντας στους συγκεντρωμένους στρατιώτες: «Για τη Ρωσία, Για τη Νίκη, Ζήτω!». «Κανείς δεν θα ξεχάσει τα μαθήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να μην υπάρξει ξανά θέση στον κόσμο για τους Ναζί», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Εδώ και αρκετές ώρες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε πολλές ρωσικές πόλεις, όπως το Βλαδιβοστόκ και το Νοβοσιμπίρσκ, για την Ημέρα της Νίκης, ωστόσο όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Μόσχα και την Κόκκινη πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σήμερα πραγματοποιούνται παρελάσεις σε 28 ρωσικές πόλεις στις οποίες θα συμμετέχουν 65.000 άτομα, 2.400 στοιχεία στρατιωτικού εξοπλισμού και περισσότερα από 400 αεροσκάφη.

HAPPENING NOW: Victory Day parade gets underway in Moscow pic.twitter.com/JV5w7opKBj

Όσον αφορά στην παρέλαση της Μόσχας, στη σκιά του καθεδρικού ναού του Αγίου Βασιλείου, δίπλα από το επιβλητικό κτίριο του Κρεμλίνου, παρήλασαν 11.000 στρατιώτες, ανάμεσά τους και αλεξιπτωτιστές που πήραν μέρος στην εισβολή στην Ουκρανία, 131 προηγμένα όπλα κάθε είδους, 77 αεροπλάνα και ελικόπτερα, με 8 από τα μαχητικά αεροσκάφη να σχηματίζουν το γράμμα «Z», το σύμβολο για τη «στρατιωτική ειδική επιχείρηση». Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι πύραυλοι Ισκαντέρ που χρησιμοποιούνται εναντίον της Ουκρανίας, άρματα μάχης, αντιαεροπορικά συστήματα, μαχητικά ρομπότ, διηπειρωτικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι το θηριώδες Ιλιούσιν Il-80, το οποίο έχει ειδικά σχεδιαστεί για να επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο να συνεχίσει να διοικεί τη χώρα από τον αέρα, στην περίπτωση ενός πυρηνικού πολέμου, δεν έκανε τελικά χαμηλή πτήση πάνω από την παρέλαση, όπως ήταν προγραμματισμένο. Οι εικόνες από την Κόκκινη Πλατεία προκαλούν ανατριχίλα και δυσάρεστους συνειρμούς, καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις αγριότητες στην Ουκρανία, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές και σκορπώντας τον θάνατο και την απόγνωση.

“Today I want to address our armed forces and our Donbas fighters, you’re fighting for the victory of your land”

President Putin calls for a minute's silence for Russians killed in WWII and soldiers fighting for Russia in eastern Ukrainehttps://t.co/kFcGP8DPxD pic.twitter.com/nG9UtmcFbN

