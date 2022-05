Μπον Τζόνι παιδιά: Ο γιος του, Τζέικ, είναι χάρμα οφθαλμών

Ο γιος του Jon Bon Jovi άφησε άφωνους τους θαυμαστές με την εμφάνισή του στο εξώφυλλο του περιοδικού «Man About Town» καθώς μοιάζει εκπληκτικά με τον πατέρα του. Το μοντέλο Τζέικ Μπον Τζόβι που πρόσφατα υπέγραψε με το πρακτορείο IMG, ανέδειξε τη μυώδη σωματική του διάπλαση στη φωτογράφηση, ποζάροντας σαν να κάνει push ups.

Jake Bongiovi,19, is the spitting image of his rock star father Jon Bon Jovi, 60 – https://t.co/LlZBjK3JVV#News pic.twitter.com/T70oKama1B

— Global Citizen (@djokaymegamixer) May 5, 2022