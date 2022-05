Γιορτή της Μητέρας: Οι διάσημοι που δεν μπορούν να την αποχωριστούν!

Είναι διάσημοι, με μεγάλη καριέρα στην Μέκκα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, έχουν κατακτήσει βραβεία, μερικοί από αυτούς έχουν δημιουργήσει την δική τους οικογένεια αλλά πάντα κρατούν μία ξεχωριστή θέση… για την μαμά τους.

Ο πρωταγωνιστής του «A Star Is Born» έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως μαμάκιας. «Είναι ωραία τύπισσα», είπε ο χολιγουντιανός ηθοποιός και μίλησε για τη συγκατοίκηση μαζί της δύο χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του. «Μπορούμε να κάνουμε παρέα. Και μπορεί να αντέξει τα προβλήματα. Αν αυτό δεν ίσχυε, δεν υπήρχε περίπτωση… Δεν ζω σε ένα συγκρότημα και εκείνη είναι στον ξενώνα. Όχι, είναι στο διπλανό δωμάτιο».

Είναι επίσημα το παιδί της μαμάς υπογράφει το δημοσίευμα του People! Ο κωμικός και σταρ του «Saturday Night Live» εμφανίστηκε δίπλα στη μητέρα του Amy Waters Davidson σε ένα σκετς για τη γιορτή της μητέρας. Παρά την επιτυχία του, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ντέιβιντσον ζούσε στο υπόγειο του σπιτιού μαζί με τη μητέρα του. «Ζω με τη μαμά μου, αγοράσαμε ένα σπίτι μαζί, αλλά κανείς δεν το πιστεύει », είπε χαρακτηριστικά στον Τζίμι Φάλον.

Ο Τίμπερλεϊκ έκανε τατουάζ στην πλάτη με τα αρχικά της μητέρα του Λιν Μπόμαρ. «Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση», δήλωσε ο σταρ στο Rolling Stone. «Είναι η καλύτερή μου φίλη από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου. Είναι υπέροχη και με πολύ χιούμορ. Βγαίνουμε μαζί έξω και είναι πάντα δίπλα μου. Με αυτά τα χαρακτηριστικά ψάχνεις για κάποια τόσο καλή όσο η μητέρα σου, και τις περισσότερες φορές είναι μια μάχη που δυστυχώς χάνεις».

Στις Χρυσές Σφαίρες το 2019 η Νικόλ Φλέντερ (Nicole Flender) συνόδευσε τον γιο της φορώντας αμφότεροι ρούχα σχεδιασμένα από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Louis Vuitton, Virgil Abloh. Δηλώνει πως είναι η μεγαλύτερη (και πρώτη!) θαυμάστρια του Σαλαμέ.

Ο καρδιοκατακτητής της ταινίας του Netflix «To All the Boys I’ve Loved Before» παρά την μεγάλη του επιτυχία έσπευσε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στην πιο σημαντική γυναίκα της ζωής του – τη μαμά του, Kellee Janel. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στο «The Tonight Show», μόλις χαιρέτησε τον Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) μίλησε για την υποστηρικτική μαμά του η οποία βρισκόταν στο κοινό. Όταν η κάμερα την έδειξε, εκείνη είπε περήφανα δείχνοντας τον γιο της: «Εγώ το έκανα αυτό».

Ο τρόπος με τον οποίο ο ηθοποιός χαμογέλασε στη μαμά του, Ντόνα, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ides of March» το 2011 αποδεικνύει περίτρανα ότι είναι μαμάκιας. Ο γόης του Χόλιγουντ φρόντισε στην αρχή της σχέση του να περάσει αρκετό χρόνο η αγαπημένη του Εύα Μέντες με τη μητέρα του και την ίδια χρονιά, βρέθηκε στον Καναδά και παρακολούθησε την τελετή αποφοίτησης της από το Πανεπιστήμιο Brock.

«Μεγάλωσα με δύο απίστευτες γυναίκες, τη μητέρα μου και την αδελφή μου, και φυσικά ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο διαμορφώθηκε μέσα από την γυναικεία οπτική», δήλωσε ο σταρ Ντουέιν Τζόνσον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πιο σέξι άνδρας σύμφωνα με το περιοδικό People, αγαπάει πολύ τη μαμά του, Άτα. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση του στο Instagram για τη Γιορτή της Μητέρας το 2015.

Andy Vermaut shares:Bradley Cooper’s Mom: Everything To Know About Gloria Campano: The 'Nightmare Alley' star loves taking his mom to the Oscars as his date. Find out all about Gloria… https://t.co/ffS4HICXbp Thank you. #AndyVermautLovesHollywood #ThankYouForTheEntertainment pic.twitter.com/AubG576rmB

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 6, 2022