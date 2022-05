Met Gala – Ναόμι Κάμπελ: Το πανάκριβο κόσμημά της

Ο φετινός ενδυματολογικός κώδικας του Met Gala απαιτoύσε από τους καλεσμένους του εμφανίσεις από τη Χρυσή Εποχή ευημερίας και πλούτου που βίωσε η Αμερική από το 1870 ως το 1900, με την καλύτερη «Επιχρυσωμένη Λάμψη (Gilded Glamour)». Η Ναόμι Κάμπελ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του γκαλά κάνοντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση με υπέροχα σπάνια κοσμήματα. Τα συνδύασε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα του οίκου Burberry. Τις εντυπώσεις έκλεψε το διαμαντένιο κολιέ που φορούσε, το οποίο ήταν ελαφρώς κρυμμένο πίσω από ένα μεγάλο τσόκερ, με 37 «λαμπερά στρογγυλά κίτρινα διαμάντια κοπής brilliant», το οποίο σύμφωνα με τη Jacob & Co., κοστίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία, η οποία είναι διάσημη για τα εξαιρετικά περίτεχνα κοσμήματα από διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους που διαθέτει, ανέφερε στο InStyle ότι χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να προμηθευτεί όλα τα διαμάντια του χρυσού κοσμήματος των 161,52 καρατίων, και να το δημιουργήσει. Η εμφάνιση της Κάμπελ ολοκληρώθηκε φορώντας κοσμήματα ακόμα και στο πρόσωπό της, αν και σύμφωνα με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο περιδέραιο τράβηξε όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Naomi Campbell is diamond-bright in a look by Riccardo Tisci for Burberry at the 2022 #MetGala. See more of tonight's looks here: https://t.co/KXtPUu8dhU pic.twitter.com/cF5jph6q6g

— Vogue Magazine (@voguemagazine) May 3, 2022