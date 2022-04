Άμπερ Χερντ – Τζόνι Ντεπ: Η πολύ παραστατική κατάθεση του ηθοποιού

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Τζόνι Ντεπ εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, καταθέτοντας ότι δεν ήταν ο θύτης στη διαμάχη τους, αλλά το θύμα. Ο ηθοποιός είπε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, στην ακροαματική διαδικασία για συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, ότι εκείνη ήταν που έγινε βίαιη όταν η σχέση τους κατέρρεε, εκτοξεύοντας βρισιές και δημιουργώντας εντάσεις οι οποίες κλιμακώνονταν σε χαστούκια και σπρωξιές.

Ο ηθοποιός είπε στο δικαστήριο της Βιρτζίνια ότι η συμπεριφορά της Χερντ απέναντί του κάποια στιγμή άλλαξε και περιλάμβανε «ταπεινωτικούς χαρακτηρισμούς» και «εκφοβισμό». «Ξεκάθαρα με μισούσε», είπε ο Ντεπ. «Εάν καθόμουν να λογομαχήσω, στο τέλος, ήμουν σίγουρος ότι όλο αυτό θα κλιμακωνόταν σε βία και συχνά έτσι συνέβαινε». Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τη βία, ο Τζόνι Ντεπ υποστήριξε ότι η Άμπερ Χερντ του «επιτίθετο». Ο Ντεπ έδειξε επίσης το χέρι του, αναφερόμενος στο κομμένο του δάχτυλο για το οποίο, όπως υποστηρίζει ευθύνεται η Άμπερ Χερντ, η οποία του επιτέθηκε κατά τη διάρκεια τσακωμού τους το 2015 στην Αυστραλία.

Ο γιατρός που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Τζόνι Ντεπ, δρ. Ντέιβιντ Κίπερ, κατέθεσε στο δικαστήριο για εκείνη την ημέρα, αποκαλύπτοντας ότι δεν γνώριζε πώς τραυματίστηκε το δάχτυλο του ηθοποιού και επισημαίνοντας ότι τον βρήκε να αιμορραγεί πολύ. «Θα μπορούσε να ξεκινήσει με ένα χαστούκι. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια σπρωξιά. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με το να πετάξει ένα τηλεκοντρόλ στο κεφάλι μου. Θα μπορούσε να ρίξει ένα ποτήρι κρασί στο πρόσωπό μου», διηγήθηκε ο ηθοποιός. Ο Ντεπ κατέληξε ότι εκείνος απομακρυνόταν από την όλη κατάσταση, ορισμένες φορές κλειδωνόταν στο μπάνιο κι ότι ποτέ δεν χτύπησε τη Χερντ.

Ο 58χρονος αστέρας μήνυσε την 35χρονη Χερντ για συκοφαντική δυσφήμηση, αφού εκείνη τον κατηγόρησε προηγουμένως για κακοποίηση. Ο Ντεπ κατηγορεί τη Χερντ ότι τον συκοφάντησε όταν έγραψε, το Δεκέμβριο του 2018, ένα άρθρο γνώμης στην Washington Post ότι έχει επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία.

More than 6 years ago Amber Heard taunted Johnny Depp to tell the world and the jury that he was the victim of domestic violence and see who’ll believe him. Today she gets to sit there and watch him do exactly that. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/HHM5NRvIF4

— M (@mimasdiaries) April 19, 2022