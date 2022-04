Λούτρινα Καραϊσκάκη: Συγκίνηση στο Ολυμπιακός – Σαχτάρ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ σε φιλικό αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με μήνυμα ειρήνης και τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Σκόρερ της αναμέτρησης ο Τικίνιο στο 22′ σε ένα ματς που ο Μαρτίνς έδωσε πολλές ευκαιρίες, με τα έσοδα του αγώνα να πηγαίνουν σε Ουκρανούς πρόσφυγες.

Ο χθεσινός φιλικός αγώνας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών αθλητικών μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τα σημεία στα οποία στέκονται περισσότερο οι αναφορές, είναι η συγκινητική κίνηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός να τοποθετήσει 176 κουκλάκια στις εξέδρες του σταδίου, για να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και η πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών της Σαχτάρ να φορέσουν φανέλες με τα ονόματα των ουκρανικών πόλεων που έχουν δεχτεί πλήγματα από ρωσικά πυρά.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.

💙 Mariupol

💛 Irpin

💙 Bucha

💛 Hostomel

💙 Kharkiv

💛 Volnovakha

💙 Chernihiv

💛 Kherson

💙 Okhtyrka

💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022