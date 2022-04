Ατζούν – Χαλ: Διακοπές στην Τουρκία σε 500 οπαδούς

Δωρεάν διακοπές στην Αττάλεια και σε ξενοδοχείο 5 αστέρων προσφέρει στους φαν της Χαλ ο Ατζούν. Ο δημοφιλής παραγωγός του Survivor ο οποίος μέσα στη σεζόν που διανύουμε ολοκλήρωσε την αγορά της Χαλ και όπως όλα δείχνουν κατάφερε να την γλυτώσει από τον υποβιβασμό αποφάσισε να επιβραβεύσει τους φίλους της ομάδας.Ο Ατζούν δίνει τις ευκαιρία σε 250 τυχερούς να ταξιδέψουν στην Αττάλεια μαζί με τους συνοδούς τους άρα προσφέρει πολυτελείς διακοπές σε 500 ανθρώπους. Οι διακοπές θα είναι διάρκειας 5 ημερών και το δώρο προορίζεται, μετά από κλήρωση, για τους οπαδούς που έχουν παρακολουθήσει τους περισσότερους αγώνες της Χαλ την σεζόν 2021-22.

Every good night ends with a sing along. @acunilicali leads the @HullCity choir.

I hope fans were informed as well as entertained pic.twitter.com/s0uu3GbulH

— Rob Palmer (@robbopalmer) April 7, 2022