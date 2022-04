Ο “χασάπης” της Μπούτσα: Ποιος είναι ο αντισυνταγματάρχης που αναγνώρισαν οι υπηρεσίες του Κιέβου

Τα στοιχεία του «χασάπη» της Μπούτσα, του Ρώσου διοικητή που που φέρεται να ηγήθηκε της σφαγής που συντελέστηκε στην πόλη λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ουκρανοι, την ώρα που αυξάνονται διαρκώς τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν πως οι ρωσικές δυνάμεις διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι – ο οποίος δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν επισκέφτηκε χθες τη μαρτυρική πόλη ζητά να «αποδοθεί δικαιοσύνη».

Πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου έχουν ονομάσει τον Αντισυνταγματάρχη Αζατμπέκ Ομουρμπέκοβ- ο οποίος ηγείται της 64ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων που είχε καταλάβει την περιοχή – ως τον υπεύθυνο για τη ρωσική δραστηριότητα στη Μπούτσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην Μπούτσα βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – δυνάμεις από την πέμπτη ξεχωριστή ταξιαρχία αρμάτων του 36ου στρατού της ρωσικής ανατολικής στρατιωτικής περιφέρειας, το 331ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 98ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, το 137ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 106ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, το 104ο και το 237ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών της 76ης μεραρχίας αεροπορικών επιθέσεων, ταξιαρχίες φρουράς ειδικού σκοπού και η 155η ξεχωριστή ταξιαρχία πεζοναυτών του Στόλου του Ειρηνικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί κανένας διοικητής από αυτές τις δυνάμεις πλην του Ομουρμπέκοβ.

Οι μαζικοί φόνοι στην Μπούτσα ήταν «η εκδίκηση των Ρώσων για την ουκρανική αντίσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ανατόλι Φεντόρουκ σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. «Οι δημότες μου πυροβολήθηκαν για διασκέδαση ή από θυμό», δήλωσε ο Φεντόρουκ στη Corriere della Sera. «Οι Ρώσοι πυροβολούσαν ό,τι κινούνταν: περαστικούς, ανθρώπους σε ποδήλατα, αυτοκίνητα με το σήμα ‘παιδιά’».

Germany expels 40 Russian diplomats, invoking Busha massacre

UK calls for Russia's suspension from the Human Rights Council. Britons join the US in the appeal, after the massacre that took place in Bucha is known.

