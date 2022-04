Ζελένσκι για Αζόφ: Η αναφορά του Ουκρανού προέδρου για το τάγμα

Την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε αντιδράσεις με δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX News και τον δημοσιογράφο Bret Baier, καθώς αναφερόμενος στο Τάγμα Αζόφ τόνισε πως «είναι αυτοί που είναι», επισημαίνοντας ωστόσο, ότι είναι πατριώτες που υπερασπίζονται την πατρίδα και μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

«Το Αζόφ είναι αυτό που είναι και υπερασπίστηκαν την πατρίδα. Όλα αυτά τα τάγματα ενσωματώθηκαν αργότερα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι μαχητές του Αζόφ δεν δρουν πλέον αυτόνομα αλλά είναι στις τάξεις του ουκρανικού στρατού. Το 2014 υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που μερικοί από αυτούς τους εθελοντές μας, όντως παραβίασαν τους νόμους και μπήκαν φυλακή. Ο νόμος είναι πάνω από όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου.

🇺🇦 Zelensky wordt door Bret Baier van Fox News gevraagd naar het Azov-bataljon dat naar verluidt krijgsgevangenen zou neerschieten.

Het antwoordt van Zelensky: "they are what they are" terwijl hij toegeeft dat het Nazi Azov bataljon is opgenomen in het Oekraïense leger!! pic.twitter.com/CdwdR0UVOG

