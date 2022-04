Σύμβολο Ζ Ουκρανία: Απαγορεύτηκε επισήμως από το Κίεβο

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια νομοθεσία με την οποία απαγορεύεται η χρήση των ρωσικών στρατιωτικών συμβόλων «Z» και «V». Η Ρωσία χαρακτηρίστηκε «χώρα-τρομοκράτης» βάσει του νόμου που ψηφίστηκε από τους βουλευτές της ουκρανικής Βουλής την 1η Απριλίου, με νόμο που προώθησε το κόμμα του Υπηρέτη του Λαού της Ουκρανίας. Ο Νικίτα Ποτιράγιεφ, ένας από τους βουλευτές που εισηγήθηκε τον νέο νόμο, υποστήριξε ότι η προπαγάνδα για την επιθετική ενέργεια κατά της Ουκρανίας απαγορεύεται απολύτως. Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, τα «Z» και «V» εμφανίζονται σε ρωσικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα.

Την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της ΕΕ στον ουκρανικό λαό για την αδικαιολόγητη ρωσική επίθεση εξέφρασε από το Κίεβο όπου ταξίδεψε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Τόνισε ότι η ΕΕ είναι στο πλευρό της Ουκρανίας «στις καλές και στις δύσκολες στιγμές» και δεν θα φύγει ποτέ από το πλευρό της», είπε η Μέτσολα απευθυνόμενη στο προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρούσλαν Στέφαντσουκ.

