Σύμβολο Ζ – Ρωσία: “Ξαναχτύπησε” ο ιστορικός Ραντσένκο

Ο Σεργκέι Ραντσένκο, ένας ειδήμων διεθνούς επιπέδου στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο John Hopkins, έγινε διάσημος στην Ελλάδα για τους λάθους λόγους, όμως για τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένας αυθεντικός ερμηνευτής των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Όχι μόνο εξαιτίας των επιστημονικών γνώσεών του -έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τη Σοβιετική/Ρωσική και Κινέζικη εξωτερική πολιτική στον Ψυχρό Πόλεμο και μετά- αλλά και της καταγωγής του. Είναι Ρώσος, έχει ζήσει στην ΕΣΣΔ, και διαθέτει έναν τρόπο προσέγγισης της Ρωσίας, ο οποίος δεν είναι αμιγώς Δυτικός, παρότι ζει στις ΗΠΑ. Σήμερα, σχεδόν ένα μήνα από την ρωσική εισβολή έκανε μια ανάρτηση μαύρου χιούμορ:

«Ένα καινούριο αστείο κυκλοφορεί στο ρωσικό ίντερνετ.

-Γιατί οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία χρησιμοποιούν το σύμβολο Ζ;

-Γιατί το άλλο μισό της σβάστικα έχει κλαπεί», γράφει στην ανάρτησή του.

Ας σημειωθεί ότι το «Ζ» παρότι δεν υπάρχει στο κυριλλικό αλφάβητο, έχει γίνει το σύμβολο της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μπορεί το γράμμα Ζ να πρωτοεμφανίστηκε σε τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα στο πεδίο της μάχης, ωστόσο υιοθετήθηκε από τότε για λόγους προπαγάνδας από τους υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν, πίσω στην πατρίδα του. Το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το γράμμα Ζ είναι αβέβαιο, αλλά – με τον Πούτιν να αποκαλείται «Χίτλερ του 21ου αιώνα» – ορισμένοι το συνέκριναν με τη ναζιστική σβάστικα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν χαρακτηριστικός ο τίτλος της Daily Mail πρόσφατα: «Πώς το γράμμα Ζ έγινε η ρωσική σβάστικα».

Ο Σεργκέι Ραντσένκο έγινε γνωστός πρόσφατα στην Ελλάδα όταν αποκάλυψε, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, τέσσερα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία που αφορούσαν τη στήριξη του ΚΚΕ από την ΕΣΣΔ και τον ρόλο του ΚΚΕ στον εμφύλιο πόλεμο. Το ΚΚΕ αντέδρασε με σφοδρότητα, ενώ τον χαρακτηρισμό «παπαρατσένκο», δηλαδή αερολόγο και ανυπόληπτο, του απέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη βουλή.

A new joke on the Russian internet. A man calls a radio programme:

– Why are the Russian forces in Ukraine using the symbol "Z"?

– The other half of the swastika has been stolen.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) March 24, 2022