Όσκαρ 2022 – Ουκρανία: Το μήνυμα της Μίλα Κούνις για την πατρίδα της

Ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην εμπόλεμη Ουκρανία, τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, ενώ η Μίλα Κούνις συγκίνησε με την ομιλία της. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα. Στην λαμπερή τελετή που είναι αφιερωμένη στον κινηματογράφο δεν είδαμε τελικά κάποιο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συζητούσε το ενδεχόμενο αυτό με την Ακαδημία, ωστόσο ξεχώρισε μια άλλη «ουκρανική φωνή», αυτή της Μίλα Κούνις που γεννήθηκε στην εμπόλεμη με τη Ρωσία χώρα.

Η ηθοποιός αφιέρωσε λίγο χρόνο καθώς παρουσίασε την υποψήφια για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς για να μιλήσει για την πατρίδα της.

«Τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα έχουν επηρεάσει πολλούς από εμάς. Νιώθουμε απογοήτευση», είπε.

«Ωστόσο, όταν βλέπεις τη δύναμη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια τέτοια καταστροφή, είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς από την ανθεκτικότητά τους. Δεν μπορεί παρά να αισθάνεσαι δέος απέναντι σε αυτούς που βρίσκουν δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν μέσα από το σκοτάδι», σημείωσε.

Η Μίλα Κούνις και ο σύζυγός της Άστον Κούτσερ έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια για τους πρόσφυγες στην Ουκρανία.

The #Oscars hold a moment of silence for the people of Ukraine. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/wYAfd0HE6z

— Variety (@Variety) March 28, 2022