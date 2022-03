Ανακατάληψη Ιρπίν – Ουκρανία: Απελευθερώθηκε η πόλη

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν τον «πλήρη έλεγχο» της πόλης κοντά στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο του Ιρπίν, το οποίο υπήρξε ένα από τα κύρια σημεία των μαχών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Έχουμε καλά νέα σήμερα, το Ιρπίν απελευθερώθηκε», δήλωσε ο Oleksandr Markushyn σε μια ανάρτηση βίντεο στο Telegram. Ο δήμαρχος του Ιρπίν πρόσθεσε: «Κατανοούμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις στην πόλη μας και θα την υπερασπιστούμε με θάρρος». Μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η άμεση επαλήθευση των πληροφοριών.

Irpin is now free.

But the cost has been high. It will take years before the damage caused by the Russians is undone. pic.twitter.com/GCCuLQ9io4

