Παφ Ντάντι ξυλοδαρμός: Η απίστευτη βία που άσκησε ο ράπερ σε πρώην σύντροφό του

Ένα σοκαριστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την κακοποίηση που υφίστατο μια πρώην κοπέλα του γνωστού ράπερ και παραγωγού Sean «Diddy» Combs, γνωστού και ως «Παφ Ντάντι». Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας με την εισβολή του FBI στο σπίτι του στο Μαϊάμι ύστερα από διεξαγωγή έρευνας για trafficking, ενώ η performer της R&B Κασάντρα Βεντούρα, γνωστή και ως «Κάσι», κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της για βιασμό. Ο Κομπς, γνωστός και ως Παφ Ντάντι, ήταν ζευγάρι με την Κάσι από το 2007 έως το 2018, με την τραγουδίστρια να τον κατηγορεί πως επί χρόνια υπέστη σωματική κακοποίηση, βιασμό και «σεξουαλική σκλαβιά». Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να επιβεβαιώνει με το παραπάνω τις κατηγορίες της πρώην συντρόφου του, όπου φαίνεται να τη χτυπά βάναυσα σε διάδρομο ξενοδοχείου το 2016, αναφέρει το ρεπορτάζ της New York Post.

Σοκαριστικό βίντεο από τη βία που άσκησε ο Παφ Ντάντι στην τότε σύντροφό του

Sean Combs, also known as Diddy, seen physically assaulting his ex-girlfriend Cassie in newly-released video from 2016 pic.twitter.com/lZZupUi2Bz

Το βίντεο, που περιήλθε στην κατοχή του CNN και χρονολογείται συγκεκριμένα στις 5 Μαρτίου 2016, δείχνει τον ράπερ να τρέχει πίσω από την τραγουδίστρια σε έναν διάδρομο του ξενοδοχείου InterContinental, στο Century City του Λος Άντζελες. Ο Κομπς, ο οποίος έχει μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση του, στη συνέχεια την αρπάζει από το λαιμό και την πετάει στο πάτωμα. Ενώ κρατάει την πετσέτα του κλειστή με το ένα χέρι, συνεχίζει να την κλωτσάει, όπως δείχνει το βίντεο. Αρπάζει μια τσάντα και μια βαλίτσα από το πάτωμα κοντά σε ασανσέρ, πριν γυρίσει και κλωτσήσει ξανά την Κάσι, ενώ εκείνη βρίσκεται ακίνητη στο χαλί. Ο Κομπς σέρνει για λίγο την τότε φίλη του από το φούτερ της, πριν τελικά απομακρυνθεί.

Η γυναίκα σηκώνεται αργά και φαίνεται να σηκώνει ένα οικιακό τηλέφωνο στον τοίχο του διαδρόμου, πριν ο Κομπς επιστρέψει και τη σπρώξει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κάθεται σε μια καρέκλα, αρπάζει ένα αντικείμενο από ένα τραπέζι και το πετάει στη σύντροφό του. Στη συνέχεια απομακρύνεται, για να γυρίσει ξανά προς την Κάσι, την ώρα που κάποιος βγαίνει από το ασανσέρ.

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το θάρρος και το σθένος που επέδειξε η κ. Βεντούρα με το να βγει μπροστά για να φέρει αυτό το θέμα στο φως», είπε ο δικηγόρος της,

Η Βεντούρα -η οποία είχε σχέση με τον Κομπς επί 12 χρόνια- μήνυσε τον ιδρυτή της Bad Boy Records τον Νοέμβριο του 2023, ισχυριζόμενη ότι την υπέβαλε σε χρόνια σωματικής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Στην κατάθεση, η Κάσι ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ και παραγωγός πλήρωσε στο InterContinental 50.000 δολάρια για το υλικό ασφαλείας, όπως σημειώνει το CNN. Κατά τη διάρκεια εκείνου του περιστατικού, όπως λέει η πρώην σύντροφός του, ο Κομπς ήταν «εξαιρετικά μεθυσμένος» και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Όταν ο Κομπς αποκοιμήθηκε, η Κάσι προσπάθησε να φύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά εκείνος ξύπνησε και φέρεται ότι την ακολούθησε στο διάδρομο του ξενοδοχείου, ενώ της φώναζε. «Την άρπαξε και στη συνέχεια πήρε γυάλινα βάζα στο διάδρομο και της τα πέταξε, με αποτέλεσμα να πέσουν γυαλιά γύρω τους καθώς εκείνη έτρεχε στο ασανσέρ για να ξεφύγει», αναφέρεται στη μήνυση.

«Όταν συνειδητοποίησε ότι το να το σκάσει θα έκανε τον κ. Κομπς να θυμώσει ακόμη περισσότερο μαζί της και να κολλήσει εντελώς στον φαύλο κύκλο της κακοποίησής του, η κ. Βεντούρα επέστρεψε στο ξενοδοχείο με την πρόθεση να ζητήσει συγγνώμη που το έσκασε από τον κακοποιητή της», αναφέρεται. «Όταν επέστρεψε, το προσωπικό ασφαλείας του ξενοδοχείου την παρότρυνε να ξαναμπεί σε ταξί και να πάει στο διαμέρισμά της, υπονοώντας ότι είχαν δει το σχετικό βίντεο ασφαλείας. Στη μήνυση αναφέρεται, επίσης, ότι ο ράπερ χρησιμοποίησε τον πλούτο και την επιρροή του για να ελέγχει την Κάσι, την οποία γνώρισε όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 37.

Sean Combs is seen chasing his then-girlfriend Cassie down a hotel hallway as she flees, throwing her to the ground, kicking her several times and attempting to drag her away, in newly unearthed surveillance video.

More: https://t.co/Rk4moplMBq pic.twitter.com/tXJDjF2kbc

— Rolling Stone (@RollingStone) May 17, 2024