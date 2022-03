Αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες: Καταγγελία πως Ουκρανοί τους πυροβολούν στα πόδια

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου στη «σκιά» των νέων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία για το τέλος του πολέμου που αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη (29/3). Το βίντεο φέρεται να δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να πυροβολούν στα πόδια Ρώσους στρατιώτες αιχμαλώτους πολέμου. Φέρεται να έχει τραβηχτεί στο Χάρκοβο ή το Λουγκάνσκ σε άγνωστη ημερομηνία.

Αξιωματούχοι της Ουκρανίας διαμηνύουν ότι έχουν ήδη δώσει εντολή να ερευνηθεί η γνησιότητα του βίντεο, τονίζοντας σε κάθε τόνο και προς πάσα κατεύθυνση ότι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες της χώρας συνθέτουν έναν ευρωπαϊκό στρατό που ουδέποτε θα βασάνιζε αιχμαλώτους πολέμου. Αφήνουν ωστόσο έμμεσα ανοιχτό το ενδεχόμενο το βίντεο να είναι γνήσιο, λέγοντας πως αν αποδειχθεί αληθινό θα πρόκειται για απαράδεκτη συμπεριφορά.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τερατώδεις τις σκηνές και ζητά την άμεση τιμωρία όσων έλαβαν μέρος στα βασανιστήρια. Η εισαγγελία της Μόσχας διέταξε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό για να διαπιστωθεί αν παραβιάστηκε η Συνθήκη της Γενεύης για τους αιχμαλώτους πολέμου.

The Armed Forces of Ukraine shoot the legs of prisoners of the military armies of the DPR and the Russian Federation.

To those who continue to believe the government and state sponsored media, WAKE UP pic.twitter.com/MpdPPcqxMs

