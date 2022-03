Φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων: Σπουδαίος ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν

Σε μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς προχώρησε ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Κέιλορ Νάβας, ο οποίος φιλοξενεί σπίτι του 30 Ουκρανούς πρόσφυγες. Ο Νάβας, με τη σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, απέδειξε έμπρακτα ότι στηρίζει τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους στην Ουκρανία και να μεταβούν μακριά από τη φρίκη του πολέμου. Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Κόστα Ρίκα, φιλοξενεί στο σπίτι του τριάντα πρόσφυγες από την Ουκρανία. Όπως αναφέρθηκε στον ισπανικό Τύπο και επιβεβαιώθηκε από τον σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας, ο Ναβας και η σύζυγός του αγόρασαν 30 κρεβάτια και διαμορφώσαν καταλλήλως την κινηματογραφική αίθουσα του σπιτιού τους ούτως, ώστε να υποδεχθούν τους πρόσφυγες από τη χώρα που εδώ και πάνω από έναν μήνα βιώνει τις μεγάλες συνέπειες του πολέμου.

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, ο Κοσταρικανός πορτιέρε και η γυναίκα του, αγόρασαν επίσης τρόφιμα και ρούχα. Την οργάνωση της μεταφοράς διεκπεραίωσε ισπανική οργάνωση Ευαγγελιστών. Μάλιστα, το ζευγάρι δεν θέλησε να διαφημίσει την κίνησή του στα social media, κάνοντας ακόμη πιο σπουδαία την όμορφή του κίνηση.

@NavasKeylor thank you Mr. Keylor Antonio Navas Gamboa and @realmadrid , God bless us #THEONES – stefantommy – pic.twitter.com/LAOgFakGVK

— reliable (@optimusprimeone) December 17, 2017