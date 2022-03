Πρώην γαμπρός Πούτιν: Με νέα σύντροφο στο Ντουμπάι

Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος της Ρωσίας και πρώην γαμπρός του Πούτιν, γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Ντουμπάι με την πλούσια κόρη ενός στρατηγού της FSB. Ο Κιρίλ Σαμάλοφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ήταν παντρεμένος στο παρελθόν με την Κατερίνα Τικόνοβα, την δεύτερη κόρη του Ρώσου προέδρου, διοργάνωσε πολυτελές πάρτι γενεθλίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ενώ όλοι στη χώρα σφίγγουν τα ζωνάρια τους και οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία διατελούν βασικούς ρόλους για τη διάσωση της οικονομίας, ο πρώην γαμπρός του Πούτιν, δισεκατομμυριούχος μέτοχος της Sibur (γίγαντας πετροχημικών), Κιρίλ Σαμάλοφ, απολαμβάνει τη ζωή του» ανέφερε το κανάλι VchK-OGPU στο Telegram.

Η νέα του σύντροφος αναφέρεται πως είναι η 33χρονη Αναστάζια Ζαντόρινα, κότρη ενός ισχυρού στρατηγού των μυστικών υπηρεσιών της FSB, που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Η Ζαντορίνα, μάλιστα, ήταν αυτή που διοργάνωσε το πάρτι των 40ων γενεθλίων του στον πύργο Burj Al Arab στο Ντουμπάι, μακριά από την καταθλιπτική ατμόσφαιρα στη Μόσχα, λένε τα δημοσιεύματα.

Το πάρτι «ήταν μόνο για την ελίτ και πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες αυξημένης μυστικότητας, δεδομένων των τρεχόντων γεγονότων στην Ουκρανία» εξήγησε το κανάλι. «Μαζί με τον Σαμάλοβ, τους καλεσμένους υποδέχθηκε το νέο του πάθος – η κόρη του στρατηγού της FSB, Αναστάζια Ζαντορίνα. Πηγές λένε ότι σύντομα θα γίνει γάμος».

Όσον αφορά στον γάμο του με την κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγεται ότι κατέρρευσε όταν ο 40χρονος ξεκίνησε μια σχέση με την επενδυτή jet setting Ζάνα Βόλκοβα, με έδρα το Λονδίνο. Το ζευγάρι χώρισε πέρυσι, με πηγή κοντά στον δισεκατομμυριούχο και γιο ενός από τους παλαιότερους φίλους του Πούτιν, είπε πως «αγαπούσε πολύ τη Ζάνα» αλλά είχε αμφισβητήσει την προσπάθειά της να αποκτήσει βρετανική υπηκοότητα, την στιγμή που σε εκείνον επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη Δύση για τις σχέσεις του με το Κρεμλίνο.

Όσο για τη νέα του σύντροφο, δηλώνει επιχειρηματίας, και ιδρύτρια του brand υψηλής ραπτικής anastaiAZadorina καθώς και του ZASPORT, του outfit της ρωσικής ολυμπιακής ομάδας. Έχει σχεδιάσει επίσης μπλουζάκια με πατριωτικά συνθήματα προπαγάνδας, που αναφέρονταν στους πυραύλους του Πούτιν, με τη λεζάντα: «Τα Topol δε φοβούνται τις κυρώσεις».

