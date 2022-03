Κόρη Πούτιν: Η εισβολή στην Ουκρανία “κατέστρεψε τα σχέδια της Maria”, γράφει η «Daily Mail»

Η μεγαλύτερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν, Maria Vorontsova, χώρισε από τον Ολλανδό επιχειρηματία σύζυγό της, Jorit Faassen. Σε δημοσίευμά της, η «Daily Mail», βασιζόμενη στον συντάκτη του «The Insider» Roman Dobrokhotov, αναφέρει ότι η 36χρονη Maria Vorontsova έχει πλέον χωρίσει από τον Ολλανδό σύζυγό της και πιστεύεται ότι είναι κάτι που έγινε πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και δεν έχει γίνει κάτι άλλο γνωστό, μέχρι στιγμής. Επιπλέον, σύμφωνα με την «Daily Mail», ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πως «κατέστρεψε τις ελπίδες της μεγαλύτερης κόρης του Βλαντιμίρ Πούτιν να ανοίξει ένα ελίτ ιατρικό κέντρο ώστε να κερδίζει χρήματα» με πελάτες της υπερπλούσιους ξένους στη Ρωσία, την ώρα που ο γάμος της με τον Ολλανδό σύζυγό της κατέρρευσε.

Putin's eldest daughter, #MariaVorontsova's marriage collapses

Hopes of his eldest daughter to open a money-spinning elite medical centre' for super-rich foreigners in Russia – as it is reported that her marriage to her WESTERN HUSBAND has collapsed#MOG https://t.co/odt4QEaDlP

— Michael O'Grady (@mog7546) March 22, 2022