Μπρούκλιν Μπέκαμ γάμος: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο του γιου του, Μπρούκλιν με την Νίκολα Πελτζ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής πήγε με τον πατέρα του, Ντέιβιντ, καθώς και τον πεθερό του, Άντονι Άνταμς για να αγοράσουν κοστούμια για την ξεχωριστή αυτή ημέρα και φρόντισε να μοιραστεί τη στιγμή με το κοινό του στο Instagram. «Δημιουργώντας ξεχωριστές αναμνήσεις. Οι προετοιμασίες για τον γάμο ξεκίνησαν και οι μπαμπάδες φόρεσαν τα καλά τους», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

can not believe Brooklyn Beckham and Nicola Anne Peltz are engaged omg pic.twitter.com/FWAutmUpcn

— J. (@feelindior) July 11, 2020